К блогеру попал прототип Project Ara / Фото - TikTok

Почти 10 лет назад Google закрыл свой амбициозный проект модульного смартфона Project Ara, но на днях в сети появились настоящие рабочие прототипы устройства.

Их показал тиктокер под ником Racoondetectionsquad, который каким-то образом раздобыл 3 экземпляра Ara и несколько сменных модулей.

На фото видно, как блоки буквально вставляются и вынимаются из корпуса, например батарея, камера, динамик, и даже какой-то модуль с физическим переключателем. Судя по виду, это поздняя версия прототипа, которая отличается от тех, что утекали в сеть в 2016 году.

Напомним, Project Ara должен был стать первым по-настоящему модульным смартфоном. Пользователи могли бы собирать устройство под себя, меняя компоненты.

Разработка стартовала в 2013 году, тестирование шло в 2014-м, но спустя пару лет Google заморозила проект, якобы из-за сложности реализации и отсутствия коммерческой выгоды.

Ранее мы рассказывали, что Google Pixel 10a показали на качественных изображениях до анонса. Никаких неожиданностей – внешне смартфон за исключением габаритов соответствует Pixel 9а, плоская камера встроена в корпус, а рамки все еще будут сильно толще, чем на флагманах.

