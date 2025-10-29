Настоящим испытанием станет эффективность американской мощи против непокорных великих держав, которых развязность Трампа не слишком впечатляет.

Президент США Дональд Трамп пообещал завершить войну в Украине за один день, но российский диктатор Владимир Путин неоднократно высмеивала это стремление к миру.

Как говорится в колонке обозревателя Bloomberg Хэла Брэндса, Путин затягивает переговоры, а затем настаивает на максималистских условиях любого мирного соглашения.

"Он усилил свое военное наступление на Украину и гибридные атаки – кибервойну, саботаж, нарушение воздушного пространства – на Европу. Ощущается, что его цель не просто уничтожить правительство Украины, а ослабить НАТО и унизить США.

Брэндс рассуждает, что до сих пор Трамп был нацелен на более слабых игроков в мире, но теперь настало время, когда ему придется сталкиваться с более сильными противниками.

"Настоящим испытанием станет эффективность американской мощи против непокорных великих держав, которых развязность Трампа не слишком впечатляет", - считает обозреватель.

Брэндс отметил, что РФ и Китай полны решимости показать, что жесткость Трампа - это блеф; они реализуют геополитические проекты, радикально противоречащие интересам США.

"Чтобы сдержать их влияние, Трампу потребуется изменить или смягчить три своих определяющих черты", - отметил обозреватель.

"Стиль Трампа - сделать что-то радикальное, например, бомбардировать ядерные объекты Ирана, а потом объявить о решении сложной проблемы. Это не сработает с Москвой и Пекином", - констатировал обозреватель.

Во-первых, чтобы заставить Путина прекратить войну, потребуется постоянная помощь Украине и увеличение экономической нагрузки на Москву. То есть, как отметил обозреватель, президент, который часто переключается с одного вопроса на другой, теперь должен быть готов к жестким, затяжным столкновениям.

Во-вторых, конкуренция с соперниками требует перемирия с союзниками. Трампу нужна будет помощь Европы, чтобы заставить российскую экономику работать на полную мощность и предоставить гарантии безопасности, которые могут укрепить любой мир в Украине. США не смогут обеспечить надежные цепочки поставок украинских ископаемых или сдержать китайскую военную агрессию в Тихом океане без значительной помощи со стороны своих друзей.

Брэндс выразил мнение, что Трамп добьется большего, если будет относиться к союзникам и партнерам как к факторам усиления, а не как к целям американской мощи.

В-третьих, и это самое пугающее, Трампу, возможно, придется умерить склонность к разжиганию внутреннего раскола. Автократы в Пекине и Москве черпают вдохновение в неэффективности США: они видят в этих политических проблемах доказательство распада правящей сверхдержавы.

Обозреватель заключил, что это хорошая политика для президента, который процветает на поляризации, но плохая для противостояния странам, которые представляют собой самое серьезное испытание для мощи США.

Трамп и война в Украине

Сегодня Трамп говорил, что война между Украиной и Россией будет урегулирована, но он признал, что недооценил насколько тяжело это будет.

Глава Белого дома считает, что эта война - единственный конфликт, который ему до сих пор не удалось закончить, хотя он считал это самой простой задачей из-за ео хороших отношений с российским диктатором Владимиром Путиным.

