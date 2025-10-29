30 фото pixabay.com

В середине недели, 30 октября, погода в украине будет теплой и практически без осадков. Только во второй половине дня дожди зайдут в западные области. Днем же столбики термометров покажут +13°...+16°, на юге - до +15°...+19° и только местами на востоке и северо-востоке будет свежее, +9°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +15°.
  • Во Львове в четверг будет переменная облачность. Ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет переменная облачность, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
  • В Ривне завтра переменная облачность, ночью +4°, днем +15°.
  • В Тернополе 30 октября ночью будет +4°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +4°, днем +15°.
  • В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +16°, переменная облачность, небольшой дождь.
  • В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +4°, днем +15°.
  • В Виннице завтра будет +4°...+15°, переменная облачность.
  • В Житомире в четверг ночью будет +4°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+14°, переменная облачность.
  • В Черкассах завтра будет ночью +4°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +4°...+15°.
  • В Одессе 30 октября - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +19°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +4°, днем +17°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +5°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +4°, днем +17°, переменная облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +13°, переменная облачность.
  • В Харькове - переменная облачность, температура ночью +4°, днем +15°.
  • В Днепре температура ночью будет +4°, днем +14°, переменная облачность.
  • В Симферополе в четверг будет переменная облачность, +4°...+17°.
  • В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +12°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +6°, днем +10°.

30 октября - какой праздник, приметы погоды

30 октября - мучеников Зиновия и Зиновии. По приметам, если день теплый, то зима будет теплой и мягкой.

