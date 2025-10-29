Эксперт напомнил, что россияне часто врут о своем оружии.

Заявления российского диктатора Владимира Путина об "успешном" испытании подводного аппарата с ядерной энергетической установкой "Посейдон" рассчитаны не на Украину. В первую очередь это угроза Британским островам. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью УНИАН.

Он отметил, что "Посейдон" достигает в длину несколько десятков метров и может плавать в мировом океане достаточно долго. Эксперт подчеркнул, что для Украины это оружие не является угрозой, так как оно к нам не доплывет.

"Это больше угроза Британским островам. Не Соединенным Штатам - нет, они боятся с ними отношения испортить. Это угроза абстрактному Западу, у которого есть доступ к Мировому океану. Кстати, Дмитрий Киселев (российский пропагандист - УНИАН) угрожал британцам, что будет радиоактивная волна высотой 50 метров", - рассказал Ступак.

Эксперт добавил, что россияне часто врут о своем оружии. "Буревестник" и "Посейдон" вряд ли стали исключениями.

"Думаю, здесь тоже многое приврали. Главная цель - показать, что Российская Федерация чего-то стоит в этом мире, что она хоть что-то может противопоставить всему, что есть в цивилизованном мире. И это все касается исключительно средств вооружения", - объяснил Ступак.

По словам эксперта, заявления Путина направлены на то, чтобы запугать Запад, прежде всего Европу. Он считает, что Кремль пытается доказать всему миру, что у него есть некое "супероружие".

"Весь мир должен якобы испугаться, прежде всего европейцы, и согласиться на любые условия России, потому что у них вроде бы есть какое-то там супероружие, которое они могут теоретически против всех использовать. Но это же поштучный товар, как "Орешник". О нем больше разговоров было. По факту же ничего особенного в нем нет. "Буревестник" - так же", - заявил Ступак.

Путин объявил об испытаниях ядерного "Посейдона" - что известно

Напомним, что ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 28 октября провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Он похвастался, что мощность "Посейдона" якобы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

Также Путин заверил, что по скорости в мире якобы тоже нет равных "Посейдону" и в ближайшее время не появится. По его словам, способов перехвата этого оружия не существует.

