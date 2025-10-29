Представитель Нацбанка отметил, что ни один участник рынка не стал убыточным после ограничения ставок.

Стоимость микрокредитов для потребителей упала в разы после ограничения Верховной Радой максимальной суточной процентной ставки до уровня 1%, заявил во время панельной дискуссии "Потребительское микрокредитование в Украине: текущее состояние, перспективы, развитие будущее" в УНИАН директор департамента надзора за небанковскими учреждениями Национального банка Владимир Суханов.

"Если посмотреть на композицию участников рынка, то стоимость кредита после ограничения суточной ставки упала в разы. Я не знаю ни одного финансового учреждения, которое стало убыточным. По объему кредитования компании почти догнали довоенные объемы", - отметил представитель НБУ.

Владимир Суханов привел пример Литвы, где максимальная годовая процентная ставка для микрокредитов не должна превышать 70%, но отметил, что аналогичные ограничения в Украине приведут к остановке рынка.

"Если сейчас мы установим такие же ограничения, то никто не будет работать. Почему? Надо учитывать, как работают финансовые компании. У финансовых компаний очень короткий период оборота капитала. Надо также учитывать, что каждый седьмой не возвращает заем", - пояснил Суханов.

Вместе с тем, представитель Нацбанка предположил, что с сокращением количества проблемных кредитов будут снижаться и ставки.

Присутствовавшая на мероприятии народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк согласилась, что ни одна микрофинансовая организация не обанкротилась после законодательного ограничения процентной ставки. При этом она добавила, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект, который предусматривает частичную отмену моратория на взыскание пени за просроченные кредиты.

"Это было мое обязательство, когда мы немного ухудшали вам условия, вводя 1% ставку. И я думаю, что время этого законопроекта придет, потому что это были ковидные ограничения, введенные во время ковида по штрафам и пени", - отметила депутат, выразив сомнение, что законодательная инициатива будет принята до конца года.

Она также прогнозирует, что до конца года все МФО снова будут иметь возможность верифицировать клиентов через приложение Дія. Возвращение возможности верификации через Дію поддержал присутствовавший на мероприятии глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

"Мы считаем, что правила на рынке, если это потребительское кредитование, например, у банков и у небанковских учреждений, должны быть одинаковы. Если это инструменты верификации или идентификации, если они доступны для пользователей страховых услуг или банковских услуг, они должны быть доступны и для других организаций, но исключительно, если они имеют лицензию Национального банка", - отметил он.

Председатель Комитета АУБ по небанковскому кредитованию, CEO одного из лидеров рынка микрокредитования - компании Мопеуѵео Сергей Синченко обратил внимание на игроков рынка, которые работают без лицензии.

"Они разрушают доверие. Мы сегодня уже говорили об исследованиях, говорили, что доверие - это главная составляющая любого бизнеса, а эти компании, которые кредитуют в крипте, они не имеют лицензии, они не имеют регуляцию, они не ограничены в рекламе, они не ограничены в процентах, они не ограничены, что хуже всего, в коллекшене, и они могут применять самые неэтичные способы взыскания за долги. Они бросают тень на весь рынок", - пояснил Синченко.

Он добавил, что хотя серым компаниям и ограничили возможность привлечения новых клиентов, но они не заблокированы и продолжают работать.

Во время обсуждения участники дискуссионной панели также затронули вопросы развития финансовой грамотности, финансовой инклюзии и ответственного кредитования. Как подчеркнули представители рынка, небанковские финансовые компании играют важную социальную роль, поскольку обеспечивают быстрый и удобный доступ украинцев к кредитным ресурсам, особенно для тех категорий граждан, которые не имеют возможности получить банковский кредит.

Отдельное внимание участники уделили вопросу повышения финансовой грамотности украинцев. Согласно опросу, более половины пользователей МФО (55%) изъявили желание повышать уровень финансовых знаний - значительно больше, чем среди населения в целом (36%). Наиболее востребованными форматами обучения являются онлайн-курсы, видео в соцсетях и подкасты, что свидетельствует о готовности граждан воспринимать современные образовательные форматы.

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в своем выступлении рассказал, что 26 марта 2025 года в Киеве в рамках "Всеукраинского форума по финансовым технологиям: тренды и перспективы" финансовые компании, которые работают на рынке небанковского потребительского кредитования, подписали Меморандум об обеспечении ответственного кредитования.

По словам Дубаса, этот документ является своеобразным "списком белых компаний", которые придерживаются установленных законодательством норм и принципов прозрачной работы. Меморандум определяет общие стандарты поведения финансовых учреждений - от прозрачности условий кредитования до повышения уровня финансовой грамотности и инклюзии.

"Мы призываем участников рынка присоединяться к подписантам Меморандума, чтобы расширять круг компаний, которые в своей деятельности придерживаются Концепции ответственного кредитования, инициированной Национальным банком Украины", - отметил Андрей Дубас.

Согласно Меморандуму, его подписанты берут на себя обязательства повышать прозрачность кредитных услуг, улучшать оценку кредитоспособности заемщиков, поддерживать финансовую грамотность граждан и обеспечивать справедливое отношение к клиентам. Документ остается открытым для присоединения новых участников, которые разделяют принципы ответственного кредитования.

Мероприятие в УНИАН подтвердило: после регуляторных изменений рынок микрокредитования постепенно восстанавливается, а доверие потребителей и прозрачность процессов становятся центральными для его развития. Возвращение верификации через "Дію", борьба с нелицензированными компаниями и единые правила для банков и МФО - главные направления, на которых сегодня сосредоточено внимание как государства, так и финансового сообщества.