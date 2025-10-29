За самовольное оставление воинской части (далее СЗЧ - самовільне залишення частини) во время военного положения предусмотрена уголовная ответственность - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Однако это не останавливает тех, кто идет в СЗЧ. В парламенте ищут варианты как поощрения, так и наказания, чтобы уменьшить масштабы этого явления. Подробно о большой проблеме украинской армии УНИАН поговорил с военным экспертом, председателем Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иваном Тимочко.

В Верховной Раде Украины работают над предложением об аресте имущества и счетов лиц, самовольно покидающих воинскую часть. Также речь идет об увеличении сроков наказания в условиях военного положения за СЗЧ - сегодня это от 5 до 10 лет. Если бы такие решения были приняты, то этот кнут может приостановить процесс СЗЧ среди определенной части украинских военных?

Каждый депутат имеет право законодательной инициативы, поэтому могут быть разные предложения, в том числе и популистские. Такая горькая правда. Однако ответственность должна быть, потому что нередко из-за того, что кто-то пошел в СЗЧ, погибли другие люди.

Сегодня трудно оценить, какой может быть реакция на такие решения Рады. Понятно, что непопулярные шаги всегда будет сопровождать огромная информационная волна, и если она будет негативной, то это ничем не закончится.

Понимаете, у депутатов есть много идей. Некоторые из них даже предлагали солдат расстреливать (речь идет о законопроекте, который позже был отозван, о праве убивать солдат, если те самовольно оставят места дислокаций и не будут выполнять приказы командования, его авторами были нардепы Марьяна Безуглая, Георгий Мазураш и Александр Федиенко - ред.) Но из-за таких предложений мы будем втянуты в долгие дискуссии. А мы должны понимать одно, что на нас напал враг, и кроме законодательных и политических идей нужно осознание того, что противник нас хочет уничтожить. Если мы этого не будем понимать, то у нас будет плохая ситуация, несмотря на даже идеальное законодательство - или нас расстреляют, или будем в российской армии штурмовать польские посадки. У нас все втягиваются в какую-то полемику, которая только отвлекает внимание от готовности защищать страну.

Есть разные причины, почему люди идут в СЗЧ. И каждый случай надо изучать. Как и каждый случай восстановления на военной службе. Если мы говорим о вопросах СЗЧ, то надо понимать, что у нас нет по большому счету военной юстиции. Есть ли у нас эффективная судебная система, которая могла бы справляться с возможным введением таких репрессивных механизмов, как, в частности, арест имущества и счетов лиц? Или дела будут висеть в судах годами и все будет завершаться закрытием дела по сроку давности?

Парламенту предлагают применить и пряник для возвращения в части тех, кто ушел в СЗЧ. Офицер батальона "Свобода", народный депутат 7-8 созывов ВРУ Андрей Ильенко написал в соцсетях, что парламент должен принять изменения в законодательство, чтобы позволить боевым подразделениям Сил обороны Украины брать к себе дезертиров без отдельного разрешения от суда. Мол, если хочет военный, который ушел в СЗЧ, дальше воевать, то пусть воюет, а уже после войны разберемся. Это бы помогло решить ситуацию на фоне нехватки людей в армии?

Знаю и уважаю Ильенко, который сейчас воюет, но как бывший нардеп, он должен понимать, что все должно происходить в рамках законодательства. Представим, что человек без решения суда идет служить. Но дело его находится в суде, и неизвестно, каким будет конечное решение - он будет осужден или нет. Кроме того, надо понимать, что там в будущем речь идет о начислении денег, стажа. Это предложение немного похоже на идею, которая когда-то была, чтобы средства всех, кого поймали на взятке, отправлять на ВСУ. Но согласно законодательству, в такой ситуации эти средства перестают быть вещественными доказательствами и дело разваливается. Так и здесь - нужно думать о перспективе, А если человека наградили за подвиги, а судебные дела продолжаются, то как выходы из этой ситуации? Этот человек правонарушитель или герой?

Понятно, что ищут разные варианты, чтобы дать возможность человеку, который ушел в СЗЧ, но потом действительно изъявил желание защищать Украину, сделать это. Но сегодня трудно оценить, так сказать, рентабельность и перспективу в будущем от таких возможных решений.

Сейчас "гуляют" цифры, что за год количество дел по СЗЧ выросло в 5 раз, а всего их около 300 тысяч. Эти кнуты для наказания и пряники для поощрения могут хотя бы частично решить проблему?

Правда посередине, потому что только задабриваниями или наказаниями дело не решить. Прежде всего, это должна быть как реальная ответственность за нарушение, так и реальное вознаграждение за выполнение своего долга. Если внедрять какие-то административные или уголовные методы воздействия, то их надо так прописать, чтобы потом дела в судах не разваливались, чтобы это не превратилось в очередной конфликт в обществе.

Кроме того, необходимо исследовать саму проблему - почему люди уклоняются от защиты страны. Да, мы понимаем, что есть антимобилизационная кампания, есть огромная политическая составляющая, которая тянется с 2023 года и до сих пор не решена. Именно тогда начали формироваться так называемые электоральные базы по предпочтениям, потому что были надежды, что состоятся выборы, и многие политики сделали фальстарт, а теперь не могут остановиться.

В обществе нередко во всем виноватыми становятся работники ТЦК. Не забывайте, что Россия еще в 2023 году вложила полтора миллиарда долларов в контрпропаганду украинской мобилизации, и сейчас это продолжает делать. Одно из требований Путина для возможных переговоров - чтобы Украина прекратила мобилизацию. Следовательно, это для него проблема, а мы должны понимать, что мобилизация - это один из наиболее важных элементов защиты Украины.

Причины СЗЧ стандартные, в частности, внутренние конфликты между бойцами, обиды, люди морально не выдерживают. Это больше психологический фактор, когда есть проблема внутренней коммуникации. Если командир общается с бойцами, имеет доверие, то там нормальная ситуация.

Надо также понимать, что война чрезвычайно безумная и жестокая. Кроме того, мы имеем дело с манипуляциями, потому что цифра в 300 тысяч включает и период АТО с 2014 года.

Мы должны оценивать ситуацию по тому, сколько таких дел дошло до судов, и какие реальные приговоры. А таких, если я не ошибаюсь, в пределах 10 тысяч. Иногда бывает, что банально боец опоздал с возвращением в часть и с ним нет связи, но командир обязан подать информацию, потому что контролирующие органы могут его обвинить его в покрытии СЗЧ и уже против него возбудят уголовное дело.

Сейчас в обществе самая большая проблема - внутренний поиск виноватых. Мы просто недооцениваем мощность вражеской пропаганды. Россия вкладывает миллиарды долларов на деструкцию в Украине. Как только прекратится активная фаза боевых действий, то эта работа у них только усилится. И к этому нам надо быть готовыми.

справка Иван Тимочко председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Алексеевич Тимочко - украинский военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО. Он учился в Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Тимочко - добровольец, свою службу начал как солдат 24-й бригады имени Короля Даниила, стал сержантом. Прослужил с 2016 по 2019 годы, дальше был небольшой перерыв. С 2022-го и поныне является действующим военнослужащим.

