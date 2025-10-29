Обычная шариковая ручка способна избавить путешественников от многих проблем.

Отправляясь в новое путешествие, туристы стараются учесть множество нюансов, чтобы все прошло гладко. Однако многие из них забывают об одной мелочи, способной создать им дополнительные проблемы.

Как пояснила в комментарии журналу Travel + Leisure консультант по путешествиям Джорджия Фоукс, многие туристы забывают взять с собой в дорогу шариковую ручку.

"Я приземлилась в Дар-эс-Саламе после ночного перелета, иммиграционный зал был переполнен и гудел, мы все выходили из самолета, и к тому времени, как я добралась до стойки, все ручки исчезли – высохли, исчезли, даже та, что была на цепочке. Я стояла в очереди вместе с остальными, у кого не было ручек, и ждала своей очереди. Не самый лучший момент в моей жизни", – поделилась Фоукс своим недавним опытом путешествия в Танзанию.

Видео дня

Дело в том, что во многих странах до сих пор существуют бумажные таможенные и иммиграционные формы, которые путешественники обязаны заполнять перед въездом. Поиски ручек могут быть напряженными, особенно в крупных международных аэропортах, через которые ежедневно проходит огромное количество людей.

"Люди думают, что на иммиграционном контроле будут ручки. Возможно, но когда к стойке одновременно подходят несколько сотен пассажиров, эти ручки быстро исчезают", – отметила эксперт, добавив, что прибытие поздно ночью создает еще больше проблем.

"Иногда я приземляюсь в неурочное время, например, в 2 или 3 часа ночи, когда даже попросить ручку не представляется возможным", – рассказала Фоукс.

Поэтому, вместо того, чтобы полагаться на внешние запасы ручек, она всегда носит с собой пару своих. Кроме того, она берет с собой запасную на случай, если кому-то понадобится.

Что касается того, какую ручку брать с собой, эксперт выбирает простые, неметаллические ручки, ведь изысканные металлические или перьевые ручки иногда могут вызывать проблемы при прохождении контроля безопасности в аэропорту. Кроме того, следует выбирать простые цвета чернил, а не яркие, броские оттенки.

"Я использую только дешёвый пластик, синий или черный – все остальное рискует получить предложение переписать всю форму, если чернила покажутся подозрительными", – пояснила Фоукс.

Однако, помимо заполнения иммиграционных документов, ручка может пригодиться во время путешествия и во многих других случаях. Основательница PR-агентства Roam Generation Эрин Кэри всегда берет с собой ручку на случай, если телефон разрядится.

"Что если телефон разрядится, а вам нужно будет записать адрес или номер телефона, или вы встретите кого-то, с кем захотите снова связаться, и вам понадобится его адрес электронной почты? Возможно, вам нужно будет что-то записать на местном языке, чтобы показать таксисту, или вы потеряете багаж и захотите заполнить форму для этого", – объяснила она.

Другие полезные советы туристам

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили о малоизвестном правиле, из-за которого их гаджеты могут забрать в аэропорту.

В свою очередь опытный пилот Пит Хатчисон рассказал туристам, почему пересаживаться на пустое место в самолете перед взлетом может быть опасно.

Тем временем, эксперт по путешествиям Энди Халлидей объяснил, как упаковать побольше вещей в чемодан.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.