Венгрия лоббирует, чтобы ЕС не публиковал свою оценку относительно инцидента с воздушными шарами в Литве.

Усилия Европейского Союза по согласованию общей позиции по Беларуси, откуда волна воздушных шаров, которая была направлена через границу в Литву, заставила самолеты остаться на земле и привела к закрытию границ, в течение нескольких дней оставались безрезультатными после попыток Венгрии смягчить формулировки. Об этом пишет Politico.

Блок настаивал выдать заявление от имени всех 27 стран-членов после вторжения воздушных шаров, которое, по предупреждению Литвы, является тактикой "гибридной войны".

Однако, как рассказали дипломат и двое чиновников для Politico, Венгрия лоббирует, чтобы ЕС не публиковал свою оценку, что полеты воздушных шаров являются попыткой дестабилизировать страны блока.

"Хотя есть надежда, что Будапешт отступит в этом вопросе, из-за спора проект заявления остается в подвешенном состоянии с момента его распространения среди стран-членов во вторник утром, когда Литва впервые применила меры противовоздушной обороны против волны вторжений", - добавили в публикации.

Что этому предшествовало

В издании отметили, что воздушные шары размером с большой автомобиль, которые, скорее всего, используются для контрабанды сигарет, вызвали опасения относительно безопасности авиации. Тогда министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в интервью Politico заявил, что эти инциденты свидетельствуют о необходимости усилить совместные усилия ЕС по подготовке к чрезвычайным ситуациям и введению новых санкций против Беларуси.

В понедельник премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила, что страна на неопределенный срок закроет границу с Беларусью из-за такого вторжения. В то же время самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко отрицал нарушения и назвал реакцию "мелочной".

Также Инга Ругинене заявляла, что Литва начнет сбивать воздушные шары из Беларуси. По ее словам, страна разработала четкий алгоритм действий в случае того, если такие инциденты повторятся.

"Это будет сделано в ближайшее время. Мы также активно консультируемся и общаемся с нашими союзниками и соседями - Польшей и Латвией. Любые наши действия также согласовываются с ними, мы не действуем как отдельное государство, мы часть НАТО и ЕС. Мы координируем с ними все, что делаем", - заверила Ругинене.

