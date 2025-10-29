Роджер Бойес предупреждает, что без новой волны западной поддержки зима может стать "последним боем Зеленского", а финансовый кризис - сломить сопротивление Украины.

Киев может не выдержать до следующей весны из-за нехватки денег и политической воли Запада. Об этом пишет журналист, геополитический аналитик Роджер Бойес в колонке для The Times.

Автор предупреждает, что, несмотря на риторику поддержки, ЕС и США рискуют и дальше отступать от финансового и военного обязательства перед Украиной, а зима может стать переломной.

"Не хочу этого говорить, но Киев не доживет до весны", - начинает свою колонку Бойес.

По его словам, "просто нет ни денег, ни желания продолжать защищать Украину".

Бойес признает стойкость украинцев и ряд успешных операций, в частности удары по важным объектам российской инфраструктуры, но отмечает: это не меняет общей динамики войны. "Ничего из этого на самом деле не меняет ход войны", - пишет он, подчеркивая, что отдельные санкции или рейды вряд ли приведут к перелому.

Аналитик описал один из возможных сценариев для Украины, в котором зима станет временем "более концентрированного российского наступления" на восточные оборонительные пояса. Если эти линии начнут ломаться, предупреждает автор, это откроет путь для продвижения вглубь страны:

"План, похоже, заключается в том, чтобы открыть восток... а затем подготовиться к наступлению в украинское сердце весной".

Значительное внимание Бойес уделил финансовому измерению. Он отмечает, что ЕС рассматривал идею репарационного кредита Украине на основе замороженных российских активов - около €150 млрд - но юридические и политические преграды делают такой шаг маловероятным.

"Если бы был найден способ перевести всю сумму Украине, она могла бы продолжать борьбу и остаться в живых. Однако перевод наличных почти наверняка был бы признан Кремлем незаконным и обжалован в судах", - констатирует автор.

Бойес подчеркивает также политическую усталость в Европе: "Итак, именно здесь, в этих запутанных дебатах, кроется гнилое сердце европейской усталости от войны. Украина имеет достаточно средств, чтобы продержаться только до конца первого квартала следующего года..." - и добавляет, что без четкой, масштабной финансовой поддержки возможности Киева держаться сокращаются.

Автор также прогнозирует, что Россия попытается усилить давление зимними атаками на энергетику, инфраструктуру и транспорт, чтобы подорвать общественную поддержку обороны и вынудить Киев к выгодным для Москвы условиям мира:

"Для россиян расчет очевиден: использовать свой недавно расширенный опыт в войне с использованием беспилотников, чтобы сделать эту зиму адской для украинцев..."

Бойес призывает не игнорировать реальность - даже при наличии риторической поддержки со стороны Запада, на практике Украине не хватает ресурсов и времени. Аналитик пишет:

"Готовьтесь к миру. Он не будет прекрасным".

Война в Украине - перспективы завершения

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп уверен, что война между Украиной и Россией будет урегулирована. Впрочем, он признал, что недооценил насколько тяжелым будет путь к миру.

Несколькими днями ранее Трамп заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину стоит завершить войну, которую он начал против Украины, а не показательно испытывать ракеты. Впрочем, на фоне этих заявлений перспективы мирных переговоров по Украине остаются туманными.

