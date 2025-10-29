Правительство Литвы закрыло последние два открытых пограничных пункта пропуска до 30 ноября.

Литва закрыла границу с Беларусью на месяц из-за воздушных шаров с контрабандой, которые переодически залетают в воздушное пространство страны. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что правительство Литвы закрыло последние два открытых пограничных пункта пропуска до 30 ноября. Балтийская страна стремится оказать давление на Беларусь, чтобы та начала бороться с незаконным ввозом контрабанды через границу.

В агентстве напомнили, что на прошлой неделе в Литве четыре раза приостанавливали работу аэропорта Вильнюса из-за залета подозрительных воздушных шаров из Беларуси. Журналисты добавили, что это один из самых распространенных способом ввоза контрабанды в Европейский Союз.

"Сегодня мы не можем не реагировать на гибридное нападение, направленное против Литвы", - говорила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

В правительстве Литвы уточнили, что закрытие границы не коснется дипломатов и дипломатической почты. Также из Беларуси в Литву все еще могут перемещаться литовцы и граждане других стран ЕС.

Литва начнет сбивать воздушные шары из Беларуси

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что ее страна начнет сбивать воздушные шары (метеозонды) из Беларуси, если они будут попадать в воздушное пространство страны. Также она сообщила, что МИД Литвы совместно с союзниками в Европейском Союзе согласуют пакет дополнительных санкций против Беларуси.

По словам Ругинене, санкции против Беларуси будут введены в ближайшее время. Она отметила, что Вильнюс также консультируется с Польшей и Латвией по этому вопросу.

