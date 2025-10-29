Иран испытал самолет, переделанный из украинского Ан-140 (фото)

Сами иранцы позиционируют самолет как "собственную разработку".

В Иране начался новый этап испытаний транспортного самолета Simorgh, созданного на базе украинского Ан-140.

Об этом сообщает Агентство новостей Исламской республики (IRNA).

Полеты самолета проходят на аэродроме в городе Шахиншехр в центральной части Ирана. Согласно заявлению Организации гражданской авиации Ирана (CAA), самолет должен выполнить 100 часов испытательных полетов в различных условиях, чтобы получить окончательное разрешение на вступление в авиационный парк Исламской республики.

После завершения испытаний и получения необходимого разрешения самолет включат в систему национальных воздушных перевозок в качестве транспортного средства для военных и гуманитарных нужд.

Simorgh назван в честь мифической птицы из персидской мифологии и литературы. Он оснащен двумя двигателями мощностью 2500 лошадиных сил. По сообщениям иранских источников, самолет может перевозить 6000 килограммов груза на расстояние 3900 километров, а его максимальный взлетный вес составляет 21 500 килограммов.

Сами иранцы позиционируют самолет как "собственную разработку". Однако известно, что машину создали на базе IrAn-140, который в свою очередь является лицензионной версией украинского турбовинтового грузопассажирского Ан-140.

Как сообщает портал "Милитарный", первую презентацию Simorgh провели в мае 2022 года. Самолет изготовили из комплекта деталей, поставленных Харьковским государственным авиационным производственным предприятием (ХГАПП) еще до введения санкций и прекращения сотрудничества между Украиной и Ираном.

Переоборудование пассажирских Ан-140 в военно-транспортные версии осуществляет компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

В сентябре УНИАН сообщил, что иранцы оплатили 50 российских истребителей Су-35 до 2021 года, но так и не получили эти самолеты. Взамен Иран якобы получил от России морально устаревшие советские МиГ-29.

Также сообщалось, что на фоне конфликта с Израилем Тегеран активизировал переговоры о покупке китайских истребителей J-10C. Переговоры о приобретении машин продолжались почти два десятилетия, но стороны не могли договориться по оплате.

