На первой позиции оказался не Porsche, не BMW и не Mercedes-Benz.

На рынке традиционно представлено огромное количество дорогих и высококачественных спортивных автомобилей. Выбрать лучший из них - нетривиальная задача, но специалисты портала Autocar попытались это сделать.

Рейтинг составили на основе теста различных авто. Сюда попали машины от таких брендов, как Porsche, BMW, Mazda, Lotus и Aston Martin - всего десять моделей.

Победителем стал не очень примечательный на фоне других спорткаров Alpine A110 - среднемоторный спортивный автомобиль от Alpine (входит в Groupe Renault), представленный в 2017 году. По мнению специалистов, авто может похвастаться скоростью, маневренностью, впечатляющим дизайном и приятным управлением.

"Он заслуживает пяти звезд", - говорят в Autocar.

Среди других преимуществ A110 - очень лёгкая конструкция и относительно доступная цена, которая составляет в Великобритании чуть менее 55 000 фунтов стерлингов (72 000 долларов) в базовой комплектации.

ТОП-10 лучших спортивных автомобилей:

Alpine A110;

Porsche 911;

Mazda MX-5;

BMW M2;

Porsche 718 Boxster/Cayman;

Aston Martin Vantage;

Lotus Emira;

Ford Mustang;

BMW Z4;

Mercedes-AMG SL.

Почти все эти автомобили получили высокую оценку. Исключением стал разве что Mercedes-AMG SL, поскольку он ощущается "несколько великоватым" и не дает тех впечатлений от управления, которые дают, скажем, автомобили Porsche.

Ранее издание GOBankingRates пообщалось с автомобильным экспертом JustAnswer Крисом Пайлом, чтобы узнать, какие спортивные автомобили лучше не покупать. По мнению специалиста, лучше обходить стороной модели Nissan Z, Audi R8, Jaguar F-Type, Toyota GR Supra и Chevrolet Camaro.

В то же время специалисты Top Speed посоветовали подержанные спортивные авто, которые могут быть надежными и доступными. Среди них - Hyundai Genesis Coupe 2014 года, BMW M3 2010 года и Fiat 124 Spider 2017 года.

