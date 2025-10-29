Хуже всего чувствуют себя те, кто не знают языка, живут в общежитии и не имеют рядом партнера.

Украинские беженцы в Германии не очень довольны своей жизнью в этой стране. Об этом пишет DW со ссылкой на социологический опрос Федерального института демографических исследований.

Отмечается, что уровень удовлетворенности жизнью среди украинцев в Германии составляет 6,3 балла по 10-балльной шкале. Мигранты из других стран Восточной Европы, проживающие в Германии, в среднем довольны жизнью на 7,2 балла.

Авторы исследования отмечают, что мигранты из других стран в среднем дольше живут в Германии, чем украинцы, и к тому же у большинства из них нет такого тяжелого опыта, связанного с войной и вынужденным бегством из родной страны, как у наших граждан.

Также исследователи отмечают, что постепенно уровень удовлетворенности жизнью среди украинцев в Германии растет. "Повышение уровня удовлетворенности жизнью может быть связано с различными факторами, например, изучением немецкого языка, что позволяет расширить участие в общественной жизни, переездом из общежития в частное жилье или началом трудоустройства", - считают авторы опроса.

Исследователи также обнаружили, что меньший уровень удовлетворенности жизнью имеют беженцы старшего возраста. Кроме того, украинские мужчины чувствуют себя в Германии немного более удовлетворенными жизнью, чем женщины.

По словам социологов, уровень удовлетворенности жизнью особенно низкий среди тех украинцев, которые приехали в Германию без партнера или не имеют его вообще. В среднем более довольны жизнью те, кто имеют малолетних детей, кто хорошо разговаривает на немецком, кто не живет в предоставленном властями общежитии.

