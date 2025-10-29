Это высокомобильное и простое в развертывании средство для выявления воздушных угроз.

США заказали у шведского оборонного гиганта Saab новые противодронные радары Giraffe 1X за $48 млн.

Как сообщает военный портал Defense Express, контракт направлен на борьбу с неизвестными и российскими БпЛА, которые последнее время активно угрожают базам стран НАТО.

По данным издания соглашение подписали в третьем квартале 2025 года, или июле-сентябре, с началом поставок уже в 2026 году.

"Это достаточно оперативная реакция на новые угрозы... Контракт направлен на поддержку партнеров в сфере безопасности. Поэтому весьма вероятно, что после получения радары будут развернуты для защиты стран НАТО", - предположили аналитики.

Отмечается, что Giraffe 1X - это радар, работающий в диапазоне X IEEE (диапазон I НАТО) и имеет дальность до 75 км. Его главной особенностью являются компактные габариты и небольшая масса, менее 300 кг, позволяя установку на небольших транспортных средствах или судах.

То есть, как пишет Defense Express, это высокомобильное и простое в развертывании средство для выявления воздушных угроз. Среди последних часто выделяют БПЛА, но также есть возможность работы контрбатарейной РЛС с отслеживанием минометных и артиллерийских выстрелов.

"Шведы такие преимущества использовали на полную, применяя Giraffe 1X в составе различных систем ПВО, как вот полноценного ЗРК MSHORAD на базе RBS 70 NG. Также есть созданная всего за 4 месяца "шахедобийка" Loke. Пока нет информации, что США заказывают еще что-то кроме просто РЛС для обнаружения. Однако весьма вероятно, что в будущем может произойти интеграция с каким-то противодронным средством", - говорится в материале.

Как сообщал УНИАН, американская компания Raytheon инвестировала $53 млн в строительство новых производственных площадей площадью примерно 2 136 кв. м для изготовления радаров LTAMDS (коммерческое название GhostEye), предназначенных для системы Patriot.

Такое решение вызвано повышенным интересом стран мира к радарам, которые имеют лучшие возможности обнаружения и отслеживания, в том числе гиперзвуковых угроз - например, российского комплекса "Кинжал". Raytheon сообщил изданию, что получил десятки писем заинтересованности в LTAMDS, однако на сегодня твердый контракт есть только один - на 12 установок для Польши в составе заказа на Patriot.

