Российский диктатор стремится, чтобы Украина превратилась в государства-сателлита вроде Беларуси, считает экс-спикер Генштаба.

Ключевая цель, которую преследует российский диктатор Владимир Путин, ведя войну в Украине, - это смена высшего военно-политического руководства в Киеве, то есть создание государства-сателлита наподобие Беларуси. Однако эта цель абсолютно нереальна. Такое мнение высказал военный аналитик, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью изданию Oboz.ua.

Он отметил, что "культура лжи захватила все институты" в России, и она влияет и на принятие Кремлем геополитических и стратегических решений. В качестве примера эксперт привел заявление российского начальника генштаба Валерия Герасимова о том, что под Покровском якобы "окружена пятитысячная группировка украинских Сил обороны". Селезнев говорит, что эта история "никакого отношения к реалиям на земле не имеет".

Что касается ситуации вокруг Купянска, об окружении которого тоже говорил Герасимов, то Селезнев отметил, что там "противник пытается инфильтрироваться вглубь наших оборонительных рубежей и позиций, а наши войска его системно уничтожают".

"Действительно, Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) часто произносит фразу, что Россия готова "играть долго". Я думаю, что для подсветки этих процессов и состоялась такая серьезная активизация на многих участках фронта", - предположил экс-спикер Генштаба.

По его мнению, таким образом Кремль пытается продемонстрировать Трампу, что на поле боя происходят серьезные изменения.

"Таким образом он пытается показать действенность своих заявлений о реализации планов по Украине, сделанных в Анкоридже. Но я не думаю, что у противника в ближайшей перспективе будут серьезные территориальные приобретения. Оборона украинской армии достаточно устойчива, мы имеем достаточное количество ресурсов, чтобы превращать в пепел российские силы и средства, личный состав, технику, в том числе и бронетехнику", - высказал мнение Селезнев.

Как будет развиваться ситуация

Что касается дальнейшей ситуации, то он считает, что будут происходить "те же процессы, которые мы наблюдали начиная с середины октября 2023 года".

"Ведь де-факто с этой даты противник постоянно находится в состоянии наступления. 23 октября - дата начала активных боевых действий в районе Авдеевки, которые привели к потере нами контроля над этим населенным планом, а дальше последовал ряд событий негативного плана и характера", - сказал Селезнев.

Он говорит, что "не просто так в информационном пространстве звучит цифра чуть больше 1%". Мол, именно такую территорию нашей стороны противник в ходе ожесточенных боев захватил в течение 20 месяцев.

"Соотношение масштаба потерь, прежде всего в живой силе, а также в технике и вооружении к полученным территориальным приобретениям - мизерное", - подчеркнул эксперт.

Чего на самом деле хочет Путин

Впрочем, говорит он, "ключевой фактор заключается даже не в том, что Путин стремится получить как можно больше территории", а таким образом "он пытается обеспечить дистанцию".

"Именно этим российская пропаганда объясняет наличие российских войск на территории Харьковской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской областей. Путинская армия пытается сформировать буферную или санитарную зону, о чем в мае прошлого года говорил российский диктатор", - пояснил военный аналитик.

Все же ключевым для Путина, считает он, является "фактор смены высшего военно-политического руководства в Украине", то есть он хочет, чтобы Украина стала государством-сателлитом, "которое будет действовать под контролем Российской Федерации", "условной Беларусью 2.0".

"Насколько это реально? Абсолютно нереально. И какие бы усилия ни прилагала российская армия как на поле боя, так и уничтожая гражданские инфраструктурные объекты на территории нашей страны, достичь этого результата будет невозможно. Хотя, безусловно, никто не знает, будет ли путинская армия пытаться это сделать в рамках ракетно-дронового террора", - сказал Селезнев.

Последние заявления российского руководства о войне в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Путин заслушал доклад начальника Генштаба РФ Герасимова о том, что российские войска якобы окружили до 5500 украинских военнослужащих на Покровском направлении и заблокировали группу из 31 украинского батальона вблизи Покровска и Мирнограда. Также он сообщил Путину, что российские войска якобы окружили Купянск после того, как штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии провели фланговый маневр, захватили переправы через реку Оскол к югу от Купянска и тем самым якобы блокировали украинские войска на восточном (левом) берегу реки Оскол к востоку от Купянска.

29 октября уже сам Путин сделал лживое заявление о ситуации в Покровске и Купянске. Он заявил, что "ситуация в зоне "СВО" складывается благоприятно для России", а "в Купянске и Красноармейске (так россияне называют Покровск, - ред.) противник заблокирован и находится в окружении".

В Объединенных силах высмеяли Путина за его заявление об "окружении" Купянска. Украинские военные объяснили, что в городе и его окрестностях идут тяжелые бои, и бойцы оккупантов пытаются закрепляться в северной части города, впрочем, любые заявления об "окружении" там украинских войск являются выдумкой и фантазией, которая не опирается ни на какие фактические данные на местах.

