В настоящее время 50% Покровска является серой зоной, там большое перемешивание наших войск и российских солдат.

Россиянам не дают закрепиться в Покровске, сейчас Силы обороны усилили высокопрофессиональные бойцы-"гуровцы".

Об этом рассказал соучредитель и исполнительный директор украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Киев24. "Можем ли говорить о закреплении россиян в Покровске, что Покровск упал, или то что половина Покровска под россиянами? Нет. Покровск - это сейчас 50% города серой зоны, где есть большое перемешивание российских и наших войск", - отметил Жмайло.

По его словам, россиян насчитывается примерно 1,5 сотни, которые по 1-2 пытаются пробегать вглубь украинских позиций, но эта тактика несет для них огромные потери.

"Россияне пожертвовали другими направлениями и сконцентрировались именно здесь. В частности, к 51-й общевойсковой армии РФ добавились подразделения морской пехоты, задействовали 8-ю армию, а также 2-ю армию, которая вела высокий темп продвижения на Новопавловском направлении. Поэтому силы действительно сконцентрированы там огромные", - говорит Жмайло.

Однако он подчеркнул, что пока рано говорить о ситуации похожей на Угледарскую, когда очень долго украинские военные держали оборону - много-много месяцев, а потом россияне накопили огромные резервы и добились успеха. Он напомнил, что силы возле Угледара были в соотношении 1 к 19 на стороне оккупантов и, хотя два батальона нашей 72-й Бригады действительно сражались как львы, силы были несоизмеримыми.

По словам Жмайло, вчера оборону Покровска усилили спецподразделения Главного управления разведки Минобороны.

"Это высокопрофессиональные бойцы, которые сыграли одну из важных ролей при обороне севера Харьковщины. В частности освобождали Волчанский агрегатный завод, который является одной из укрепленных точек украинской армии на этом отрезке, и затем передали эти позиции ВСУ. То есть "гуровцы" в этой ситуации по фронту выходят как "палочка-выручалочка". Они действительно профессиональные и тренированные на этом, могут уничтожать российские войска и диверсантов. Особенно в этой ситуации, когда усложнена логистика", - отметил эксперт и добавил, что усложнена не только наша, но и российская логистика.

"И идет перемешивание позиций. Это сейчас огромное "футбольное поле", где пытаются отстреливаться. Нет там линии боевого соприкосновения", - объясняет он ситуацию в городе.

Он подчеркнул, что сейчас идут очень изнурительные бои, но врагу пока закрепиться не удалось.

Ситуация в Покровске

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский вчера заявил, что главной целью РФ является взятие города Покровск. Для этого оккупанты сосредоточили там самые большие силы и проводят значительную штурмовую активность.

Сегодня 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ, который держит оборону на Покровском направлении, сообщил, что Россия стянула 11 тыс. военных для окружения Покровской агломерации.

Как информируют военные, оборонительная операция Покровска продолжается, продолжается уничтожение оккупантов, которые проникли в город.

Перед этим в 7 корпусе ДШВ сообщили, что украинские силы в Покровске усилены.

В DeepState заявили сегодня, что ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться "до того момента, что исправить все может быть уже поздно". Аналитики проекта отмечают, что критически необходимо заблокировать пути просачивания врага в город и провести зачистку.

