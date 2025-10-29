Служба безопасности Украины провела с 2022 года беспрецендентную зачистку агентов Кремля. Количество приговоров государственным изменникам приближается к тысяче. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что сейчас в регулярных судебных решениях можем увидеть результаты той работы, которую начала СБУ после того, как ее возглавил Василий Малюк.

"Речь идет о почти тысяче госизменников, которые отправились в тюрьму. Почти столько решений суда имеем от начала "полномасштабки". Это беспрецедентная, и я бы даже сказал, историческая зачистка Украины от московского мусора", - акцентирует политолог.

"Чтобы представить тот массив работы по очистке Украины, который проделывает СБУ, давайте взглянем на цифры самой Службы. Более 4 тысяч уголовных производств по госизмене. Более 2 тысяч уже в судах. Более тысячи расследуется сейчас. И почти тысяча приговоров", - пишет экс-нардеп.

По мнению Черненко, начиная полномасштабную войну, путин был абсолютно убежден, что Украина не справится с валом кремлевских агентов, которые были инфильтрированы в различные структуры.

"Однако Малюк сделал контрразведку одним из приоритетных звеньев Службы. С начала полномасштабной войны СБУ разоблачила более 100 агентурных сетей. В Службе действуют жестко, без оглядки на имена, но в рамках закона. Поэтому предатели садятся на длительные сроки", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что по материалам СБУ перед судом предстанет медиа-соратник Медведчука Кирилл Молчанов: ему грозит пожизненное заключение.