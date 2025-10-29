Во время визита в Токио президент США не достиг всех своих целей.

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаичи во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Токио отметила, что ее стране будет сложно отказаться от дальнейшего импорта российского газа. Об этом сообщают источники Reuters.

Вопрос российского сжиженного природного газа поднимался во время двусторонней встречи лидеров 28 октября. Такаичи намекнула Трампу, что если Япония прекратит закупки, то это только порадует Китай и Россию.

Российские поставки составляют почти 9% от общего импорта СПГ в Японию, а компании Mitsui и Mitsubishi владеют долями в проекте по разработке месторождений СПГ "Сахалин-2" на Дальнем Востоке Российской Федерации.

Накануне поездки Трампа в Азию на этой неделе США призвали покупателей российской энергии, включая Японию, прекратить импорт и ввести санкции против двух крупнейших экспортеров нефти, "Роснефти" и "Лукойла", чтобы усилить давление на Москву и заставить ее прекратить неспровоцированную агрессию против Украины.

Китай и Индия были основными покупателями российских энергоносителей, при этом многие индийские нефтеперерабатывающие заводы уже приостановили новые заказы на российскую нефть после санкций США на прошлой неделе.

Япония увеличила закупки СПГ у США в течение последних нескольких лет, пытаясь диверсифицировать свои поставки. Она отказалась от своего основного поставщика Австралии и готовится к окончанию срока действия контрактов на поставку с российским проектом "Сахалин-2".

Большинство поставок с "Сахалина-2" завершаются в период с 2028 по 2033 год. Замена этого газа будет дорогой и приведет к росту цен на электроэнергию, заявил на прошлой неделе министр промышленности Японии. Альтернативы российскому СПГ имеют гораздо более длинное логистическое плечо и стоят дороже.

Среди импортируемой Японией нефти лишь 1% приходится на нефть из России. Основная часть этого импорта покрывается поставками с Ближнего Востока.

Ранее Санаэ Такаичи и Дональд Трамп подписали рамочное соглашение между Японией и США об обеспечении поставок редкоземельных металлов. Такой шаг стал ответом на ужесточение Китаем контроля за экспортом критических ископаемых.

Пекин - мировой монополист на рынке редкоземельных металлов. Соглашением с Японией Трамп усиливает свою переговорную позицию перед встречей с лидером КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться в четверг.

В то же время Трамп планирует реализовать и обеспечить выполнение своих жестких санкций против российской нефтяной отрасли, о которых он объявил недавно. В этом он видит возможность заставить Путина к миру.

