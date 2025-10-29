Вице-президент США считает, что настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что трудно делать прогнозы о сроках окончания войны в Украине, однако сейчас настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия. Такое мнение он высказал в интервью на канале Pod Force One.

Отвечая на вопрос о возможных сроках завершения войны в Украине, Вэнс сказал, что полгода назад он бы на это ответил: "Они никогда не прекратят воевать, это будет как русский Вьетнам, они и через 15 лет они все еще будут воевать".

"Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал "Мы достигаем невероятного прогресса"... Трудно делать прогнозы. Но я думаю, что мы достигли точки уменьшения выгоды для обеих сторон", - высказался вице-президент США.

По его словам, территория, которую завоевывают россияне, крайне мала, "а теряют они при этом много людей". В то же время, утверждает Вэнс, и украинцы "страдают от многих проблем", в частности их энергетическая инфраструктура.

"Конечно, и сами они имеют много погибших на войне. Мы действительно верим, что настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия. Президент (президент США Дональд Трамп, - ред.) может только "открыть дверь", он не может заставить ни одну из сторон войти в нее", - сказал Вэнс.

Что Трамп говорит о завершении войны в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп заявлял, что думал, что завершить войну в Украине будет проще всего. По его словам, российско-украинская война - единственный конфликт, который ему до сих пор не удалось закончить. Американский лидер, впрочем, уверен, что он непременно будет урегулирован.

Также недавно президент США высказал мнение, что российскому диктатору Владимиру Путину стоит завершать войну, а не испытывать ракеты. Комментируя заявление российского президента об испытании ядерной ракеты "Буревестник", он напомнил, что у США также есть ядерное оружие, которое находится вблизи РФ. "Они знают, что наша лучшая атомная подводная лодка у их берегов. То есть, ей не надо лететь 8000 миль (почти 13 000 км). И они не играют с нами в игры. Мы тоже не играем с ними в игры", - сказал глава Белого дома.

