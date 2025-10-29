На одном из них производят ракеты, на другом - ремонтируют бомбардировщики.

По меньшей мере два критически важных предприятия, расположенные в Москве, нуждаются в уничтожении. Это - "Тактическое ракетное вооружение" и "Жуковский". Об этом заместитель директора компании-производителя РЭБ, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский сказал в эфире Еспресо.

"Украина сейчас делает все возможное для того, чтобы увеличить количество средств поражения, которые могут действовать на расстоянии, создавая определенные проблемы РФ. Но, кроме создания эмоциональных проблем, надо говорить и о возможности ударов по важным объектам", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, по меньшей мере два критически важных предприятия в Москве нуждаются в уничтожении. Это "Тактическое ракетное вооружение", производящее большинство ракет класса Х-101, Х-555, Х-69 и Х-59, и "Жуковский", где ремонтируют самолеты Ту-95МС.

Видео дня

"Существует потребность в ударах по этим объектам, и важно предварительно проверить противовоздушную оборону РФ. Некоторые OSINTеры открыли возможность посмотреть на все средства противовоздушной обороны, расположенные в московском регионе, даже с точными координатами", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что это поможет сделать что-то вроде операции "Паутина", когда можно будет разместить больше систем радиолокации и ослепить возможности выявлять любую угрозу с нашей стороны.

Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, утром 29 октября в России заявили о массированной атаке дронов. По данным СМИ, беспилотники атаковали нефтехимический завод "Ставролен", который входит в группу "Лукойл", в городе Буденновск Ставропольского края, нефтеперерабатывающий завод "НС-Ойл" в Новоспасском Ульяновской области и Марийский НПЗ в поселке Табашино республики Марий Эл.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего анонсировал, чтогеография ударов по России расширится. Он подчеркнул, что российская "нефтепереработка" уже платит ощутимую цену за войну, и заверил, что "будет платить еще большую".

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак сказал, куда будут бить Силы обороны на территории РФ. По его словам, в России есть много важных для обеспечения российского войска объектов, расположенных за отметкой в две тысячи километров, и они будут попадать в радиус действия украинских дронов. Украина в первую очередь будет искать "некие эксклюзивные бриллианты", то есть объекты, аналогов которым на территории РФ больше нет, сказал Ступак и добавил, что таким является, например, Оренбургское газовое предприятие, пораженное недавно.

Вас также могут заинтересовать новости: