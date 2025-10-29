Поправки в правила дорожного движения вступят в силу с 1 января следующего года.

В Словакии приняли новый закон, устанавливающий лимит скорости на тротуаре - не более 6 километров в час. Документ вызвал волну удивления и даже возмущения в стране, пишет Politico.

Отмечается, что ограничение распространяется на пешеходов, велосипедистов, скейтбордистов, а также водителей скутеров и электроскутеров - всех, кому разрешено передвигаться по тротуарам. Представители власти говорят, что закон направлен на ограничение скорости именно двухколесного транспорта.

"Главная цель - повысить безопасность на тротуарах, учитывая рост количества столкновений с водителями скутеров", - сказал автор поправки Любомир Важни из правящей партии "Смер".

Politico отмечает, что средняя скорость пешехода составляет 4-5 км/ч, но для физически здорового человека вполне нормально идти и со скоростью 6,4 км/ч, что формально будет нарушением нового словацкого закона.

Оппозиция уже раскритиковала поправку к закону о дорожном движении.

"Если мы хотим уменьшить количество ДТП, нам нужны более безопасные велосипедные дорожки, а не абсурдные ограничения, которые физически невозможно соблюдать. При указанной скорости велосипедист едва может удержать равновесие", - сказал Мартин Пекар из оппозиционной либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Даже в Министерстве внутренних дел страны не оценили решение своих коллег из правящей коалиции в парламенте и заявили, что разумнее было бы просто запретить движение электросамокатов на тротуарах.

Поправка изрядно удивила и рядовых словаков. В социальных сетях граждане задаются вопросом, не получат ли они штраф, если будут бежать по тротуару, чтобы успеть на автобус.

Новый закон вступит в силу 1 января 2026 года.

Другие запреты в Европе

