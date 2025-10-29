Диктатор говорит, что "не против пустить СМИ, в том числе украинские и иностранные, в зону окружения противника".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы ВСУ попали в окружение в Купянске на Харьковщине и в Покровске Донецкой области. Ряд его заявлений цитируют российские СМИ.

По его словам, "ситуация в зоне "СВО" складывается благоприятно для России", а "в Купянске и Красноармейске (так россияне называют Покровск, - ред.) противник заблокирован и находится в окружении". Он добавил, что российская армия вроде бы "не против пустить СМИ, в том числе украинские и иностранные, в зону окружения противника".

"Нас беспокоит только одно: чтобы с украинской стороны не было каких-то провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов - на два, на три, на шесть часов для того, чтобы группа журналистов могла зайти, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти", - сказал Путин.

Кроме того, он сообщил, что ядерные технологии, использованные в российской крылатой ракете "Буревестник", будут применены "в лунной программе". По его словам, Россия сможет использовать эти технологии и в народном хозяйстве.

Диктатор добавил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" скоро станет на боевое дежурство.

Ситуация в Покровске

Как сообщал ранее УНИАН, российские оккупанты закрепляются в Покровске. ВСУ обычно используют дроны для отражения атак, но из-за тумана и дождей обнаружить противника стало сложнее. Ситуация вокруг Покровска показывает, насколько высока цена продвижения линии фронта даже на несколько метров.

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, впервые есть риск потери Покровска, хотя и реального окружения города пока нет. Он сказал, что в последние недели "ситуация там начала идти по плохому очень сценарию", ведь, несмотря на постоянную борьбу Сил обороны, количество пехотных групп РФ в Покровске увеличивается.

7 корпус быстрого реагирования ДШВ ВСУ сообщал, что Россия стянула 11 тысяч оккупантов для окружения Покровска. В подразделении отметили, что всего в полосе их ответственности враг накопил около 27 тыс человек, около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.

