За 9 месяцев этого года от НАБУ в суд поступило фактически только 65 производств с обвинительными актами. Для сравнения, Госбюро расследований за этот же период направило в суд 5879 производств. Такой низкий результат Бюро свидетельствует о полной несостоятельности этого органа, написал известный юрист, адвокат Олег Шрам.

"За 9 месяцев в суд с обвинительными актами НАБУ поступило всего 65 производств. 65 производств делим на 287 детективов = 0,2 производства на 1 детектива или 1 производство на 4,4 детектива", – отметил Шрам.

Юрист сравнил низкие показатели НАБУ с Государственным бюро расследований, которое тоже занимается преступлениями должностных лиц. На 97 производств НАБУ, переданных в суд за период январь-сентябрь 2025 года, приходится 5879 производств ДБР. Всего у ДБР в работе 249 970 против 736 у НАБУ.

Видео дня

"Независимый, профессиональный и добродетельный", созданный по лучшим международным практикам антикор, в принципе не может никоим образом повлиять хоть на что-то в этом государстве в вопросе борьбы с коррупцией. А учитывая нагрузку и темпы их работы, даже и не пытается этого делать", – резюмировал Шрам.

Ранее адвокат опубликовал у себя на Телеграмм канале скриншот со страницы НАБУ о результатах работы в сентябре. На нем один из читателей оставил комментарий: "Статистика вечера пятницы в Деснянском УП (управлении полиции – ред.)".