Популярное мясо в Украине будет дорожать из-за блэкаутов: на сколько может вырасти цена

Отключения света зимой вряд ли удастся избежать, поэтому производители мяса будут учитывать свои возможные убытки.

Цены на курятину в Украине в результате обстрелов энергетической инфраструктуры российскими оккупантами могут вырасти от 5 до 10 гривень за килограмм.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщила эксперт Всемирного банка по развитию плодоовощеводства Оксана Руженкова.

Действительно, каждое производство сейчас зависит от поставок электроэнергии, в том числе и мясная индустрия. Поэтому предприниматели всегда учитывают возможные риски и закладывают будущие убытки в стоимость товара.

Но цены на куриное мясо кардинально не вырастут, поскольку производители будут распродавать товар, пока он остается свежим. Руженкова отмечает, что в случае сложной ситуации, предприниматели будут вынуждены сокращать поголовье птицы. Более того, в крайнем случае они могут даже снизить цены на продукцию, чтобы продать ее, пока она не испортилась.

В том же случае, если кто-то из производителей курятины или торговые сети попытаются безосновательно завысить цены на этот товар, должен оперативно вмешаться Антимонопольный комитет Украины, уверяет Руженкова.

По словам специалиста, крупнейшие отечественные производители курятины способны обеспечить потребности потребителей на внутреннем рынке и при этом активно экспортировать продукцию за границу.

Впрочем, покупатели должны быть готовы к сезонному повышению цен на мясную группу товаров в последний месяц года, когда накануне рождественских праздников традиционно усиливается спрос и стимулирует подорожание продукции, напоминает Руженкова.

Цены на курятину в супермаркетах Украины

Куриное филе сейчас продается в Сильпо со скидкой по 204 гривни за килограмм.

Филе куриное охлажденное в Varus стоит 229,9 грн/кг.

В Novus за килограмм куриного филе придется заплатить 234 гривни.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Еще одно мясо, спрос на которое традиционно усиливается перед праздниками - это свинина. Поэтому производители прогнозируют, что уже с конца ноября месяца этот продукт будет дорожать.

В то же время отключение электроэнергии и подорожание энергоносителей делает выращивание тепличных овощей в Украине очень дорогим удовольствием. Это соответственно сказывается и на ценах, которые должны существенно возрасти.

