По словам военного, насколько сорваны планы оккупантов, станет известно через неделю-две.

Атака по дамбе Белгородского водохранилища вызвала подтопления, которые замедлили армию РФ под Волчанском Харьковской области. Об этом в эфире КИЕВ24 заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, "залило" по меньшей мере пять бригад армии РФ, что привело к частичному сворачиванию наступательных действий противника.

"Затопило не настолько, чтобы они спасались, как зверьки на Ноевом ковчеге, но настолько, что они вынуждены немного сворачивать свои наступательные действия. Это задержало. И эта задержка может стать важной для защитников Волчанска, потому что россияне действительно активно планировали прорваться и по центру города, и обходить его с западной стороны", - сказал спикер.

Насколько это сорвало планы оккупантов можно будет узнать через неделю-две, добавил Трегубов.

Удар по дамбе Белгородского водохранилища

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака на дамбу произошла между 24 и 26 октября. Он предупредил, что в случае полного разрушения сооружения под угрозой подтопления могут оказаться около 1000 местных жителей.

Видео с места происшествия, по словам аналитиков, свидетельствуют, что вода продолжает неконтролируемо вытекать и затоплять прибрежные районы и полевые укрепления войск РФ.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди подтвердил, что именно украинская армия стоит за операцией под названием "Держись, плотина!". По его словам, Белгородское водохранилище "прорвалось".

В 16-м армейском корпусе Вооруженных сил Украины заявили о том, что из-за удара по дамбе логистика противника значительно усложнилась. Также отмечалось, что подразделения, которые форсировали Северский Донец, фактически отрезаны от своих тылов.

