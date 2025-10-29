Западная пустыня Египта до сих пор хранит сокровища, которые содержат тайны прошлого нашей планеты.

В Западной пустыне Египта палеонтологи обнаружили новый вид древнего морского крокодила. Об этом сообщает Discoverwildlife, ссылаясь на открытие, опубликованное в журнале The Zoological Journal of the Linnean Society.

Считается, что этот вид жил около 80 млн лет назад и является древнейшим известным представителем семейства дирозавридов - группы древних крокодилов, которые жили в прибрежных и морских средах.

"Животное, названное Wadisuchus kassabi, имело длину 3,5-4 метра, удлиненную морду и большие острые зубы, которыми оно ловило добычу, такую как рыба и черепахи", - отмечают в материале.

По словам исследователей, это открытие имеет важное значение для понимания того, как рептилии приспособились и диверсифицировались после вымирания динозавров.

"Окаменелости Wadisuchus kassabi были обнаружены вблизи оазисов Харга и Барис в Западной пустыне Египта. Они включают две части черепа и два конца морды, представляющие четырех особей на разных стадиях роста, что дает редкое представление о том, как развивались дирозавры", - отметил старший автор исследования Хешам Саллам из Центра палеонтологии позвоночных Мансурского университета (MUVP).

Ведущий автор исследования Сара Себер говорит, что новый вид, размером примерно с современного нильского крокодила, отличается от других дирозавридов тем, что имеет "четыре зуба в передней части морды вместо примитивных пяти, ноздри, расположенные на верхней части морды для дыхания на поверхности, и глубокую выемку на конце морды, где соединяются челюсти".

"Эти особенности свидетельствуют о постепенной адаптации укуса дирозавридов, что является важным этапом в их эволюционной истории. Новый вид опровергает доказательства африканского происхождения дирозавридов и свидетельствует о том, что их диверсификация началась раньше, чем считалось ранее, - возможно, в начале кониаку-сантона (около 87-83 миллионов лет назад), а не в традиционно принятом маастрихте (около 72-66 миллионов лет назад)", - добавила Себер.

Отмечается, что название нового вида - Wadisuchus kassabi - происходит от слова Wadi ("وادي", по-арабски "долина"), что является отсылкой к Новой долине, где он был найден, и Suchus - в честь древнего бога крокодилов Собека.

"Значение Wadisuchus заключается не только в том, что он раскрывает эволюционную историю этой чрезвычайной группы крокодилов - хотя это и является большим достижением - но и в том, о чем он нам напоминает: Западная пустыня Египта до сих пор хранит сокровища, которые содержат тайны глубокого прошлого нашей планеты. Наша миссия заключается не только в том, чтобы обнаруживать эти окаменелости, но и в том, чтобы защищать богатые окаменелостями места от урбанизации и сельскохозяйственного вторжения. Они являются наследием для будущих поколений египтян", - подчеркнул куратор коллекции окаменелостей рептилий и птиц в MUVP Белал Салем.

