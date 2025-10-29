Стоимость бензина и автогаза осталась без изменений.

В Украине, на фоне роста оптовых цен на дизельное топливо, пошли вверх и ценники на стелах АЗС, сообщает профильное издание "Нефтерынок".

Отмечается, что в среду, 29 октября, сети АЗС ОККО и WOG подняли цену дизтоплива на 1 гривню за литр.

"Это первый рост стоимости ДТ в сетях с конца июня 2025 года", - отмечает издание.

Видео дня

Так, дизтопливо сейчас стоит 59,99 грн/л, а премиальное дизтопливо - 62,99 грн/л.

Повышение стало следствием роста оптовых цен, которые с начала октября увеличились в среднем на 2,65 грн/л.

При этом цены на бензин и автогаз в сетях оставались без изменений:

А-95 - 61,99 грн/л;

премиальный А-95 - 64,99 грн/л;

А-100 - 71,99 грн/л;

автогаз - 35,98-35,99 грн/л.

Журналисты добавляют, что в течение прошлых дней точечно пересматривали ценники и другие сети - Marshal, "БРСМ-Нафта", Chipo, BVS, а также ряд локальных операторов - Vt Petroleum, SVR, Slon, "Днепронефть", "Перон", Neon и другие.

Инциденты на НПЗ в Евросоюзе и дефицит топлива в Украине

20 октября произошел пожар на НПЗ, который принадлежит венгерской компании MOL. По данным СМИ, предприятие может временно прекратить свою работу. Также взрыв произошел на заводе "Лукойл" в Румынии. В то же время представители промышленного подразделения компании отмечают, что взрыв не повлиял на технологические установки или деятельность НПЗ. Накануне в Братиславе загорелся другой НПЗ, который принадлежит компании MOL.

На этом фоне, а также учитывая санкции Запада против российских энергоносителей и ограничения на поставки топлива в Украину из Румынии, оптовые цены на дизель в Украине начали расти. Наблюдается дефицит топлива.

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин отметил, что на фоне роста оптовых цен некоторые сети уже меняют ценники на АЗС. Он добавил, что рост цен на этом может не остановиться.

Вас также могут заинтересовать новости: