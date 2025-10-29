Больше всего граждане США недовольны тем, как американский лидер управляет расходами домохозяйств.

В США рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа упал до минимума за все время его пребывания на посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Отмечается, что рейтинг одобрения Трампа среди американцев упал до 40%. Еще в октябре этот показатель составлял 42%.

Согласно опросу, 57% американцев не поддерживают политику Трампа. Больше всего граждане США недовольны тем, как американский лидер управляет расходами домохозяйств (63% опрошенных недовольны его действиями).

Также многие американцы заявили, что их не сильно беспокоит длительный "шатдаун" (приостановка работы правительства). 29% респондентов сказали, что им безразлично или они даже рады этому. Еще 20% опрошенных заявили, что они возмущены, а около 50% - раздражены.

В агентстве напомнили, что демократы блокируют законопроекты по финансированию и настаивают на продолжении субсидий на медицинское страхование, срок действия которых истекает в конце года. Это одно из главных разногласий с республиканцами, который сейчас имеют большинство в Конгрессе США.

Граждане США также высказались об этом. Согласно опросу, 73% респондентов поддерживают продление субсидий.

В агентстве уточнили, что опрос проводился среди 1018 взрослых американцев со всех Штатов. Его результаты имели погрешность в 3 процентных пункта.

Многие американцы недовольны тем, как изменились США при Трампе

Ранее Axios, ссылаясь на 16-й ежегодный опрос об американских ценностях, проводимый Институтом общественных исследований религии, писало, что почти две трети американцев считают, что США движутся в неправильном направлении и высказывают недовольство влиянием президента Дональда Трампа на экономику, иммиграцию, расовые отношения и положение страны в мире. 62% респондентов заявили, что страна движется в неправильном направлении.

Кроме того, опрос показал, что шесть из десяти американцев считают, что расовые отношения в США с начала 2025 года в основном ухудшились. Шесть из десяти американцев также считают, что сокращение федерального финансирования программ здравоохранения зашло слишком далеко.

