Если отсрочка автоматически не возобновляется, или если появились основания для получения отсрочки, с 1 ноября надо обращаться в ЦНАП с пакетом документов.

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, какие изменения вступают в силу с 1 ноября для получения военнообязанными отсрочки.

Об этом заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль сообщила в эфире марафона "Единые новости". Она рассказала, что с 1 ноября заработает новая система оформления отсрочек от мобилизации.

"В первую очередь, это касается тех военнообязанных, которые, например, не смогли получить автоматическое восстановление отсрочки, поскольку отсрочка автоматически возобновится только в тех случаях, когда есть имеющаяся информация в государственных реестрах", - сообщила Коваль.

Чиновница добавила, что в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) можно будет продлить отсрочку, если для этого будут основания, или если раньше не было отсрочки, но, например, родился третий ребенок, чтобы предоставить соответствующую информацию и получить отсрочку.

Необходимые документы в соответствии с различными типами отсрочки надо предоставлять администратору ЦНАП, который собирает эти документы, направляет их на рассмотрение комиссии, и после решения военнообязанный уже сможет увидеть свою отсрочку в "Резерв+" или на портале "Дія" можно получить электронный военно-учетный документ или непосредственно в ЦНАП", - отметила Коваль.

Она отметила, что ЦНАП - это лишь место приема заявления на отсрочку, а решение принимает Территориальный центр комплектования.

В то же время, она объяснила, что делать военнообязанным, если ТЦК уже их направило в ЦНАП до 1 ноября.

Коваль отметила, что уже есть случаи, что в некоторых регионах ТЦК остановили прием заявлений и направляют всех в ЦПАУ. "Это неправомерно, поскольку постановление о том, что можно будет подать заявление на отсрочку через ЦПАУ вступает в силу с 1 ноября. Поэтому ЦНАПы пока не имеют ни доступа, ни соответствующего функционала для обработки этих заявок и принятия документов. Поэтому, до 1 ноября есть действующий механизм через ТЦК", - сказала Коваль.

При этом, она советует военнообязанным сообщать в Минцифры о случаях, если ЦПАУ будут отказывать в приеме документов. По словам чиновницы, министерство будет оперативно на это реагировать.

В то же время, по ее словам, для 80% военнообязанных, имеющих право на отсрочку, возобновление произойдет автоматически.

В Минцифры уточнили, что 1 ноября подать заявление об отсрочке можно будет только в тех ЦПАУ, которые работают в субботу. Поэтому военнообязанным советуют обязательно проверять график работы своего ЦПАУ, прежде чем отправляться на прием.

Как оформить отсрочку в ЦНАПе

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября не обязательно обращаться в ТЦК для получения отсрочки.

Онлайн-подача на 9 основных отсрочек, которые покрывают 80% всех заявлений об отсрочках, доступна в "Резерв+". А офлайн-офисом для приема документов на отсрочку в бумажном виде с 1 ноября определены ЦНАПы.

