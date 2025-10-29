Еще одна страна ЕС ввела новые правила въезда для украинцев: что нужно знать

Новые правила касаются граждан всех стран, которые не являются членами ЕС.

С 28 октября на всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала новая система въезда и выезда - Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники отметили, что новая система начала действовать с 12 октября в пункте пропуска "Берегшурань - Лужанка". С 21 октября украинцы должны были оставлять отпечатки пальцев на пункте пропуска "Захонь - Чоп", а теперь новые правила распространились на остальные пункты.

"Обращаем внимание граждан: функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы", - добавили в ведомстве.

Видео дня

Теперь, вместо привычного штампа в паспорте, туристы, пересекающие границу Европейским Союзом, должны будут пройти процедуру для сбора биометрических данных, а именно:

сдать отпечатки пальцев;

сфотографироваться;

отсканировать загранпаспорт.

При этом турист должен согласиться на обработку персональных данных, которые будут храниться в системе.

Новые правила въезда в ЕС для украинцев - что известно

Европейский Союз с 12 октября изменил правила пересечения границы для украинцев и граждан других стран, не являющихся членами ЕС. Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отмечал, что процедура будет происходить постоянно и будет касаться каждого человека при въезде и выезде.

Внедрение новой системы несколько раз переносились, однако в сентябре 2025 года Польша запустила систему в тестовом режиме на польско-украинской границе. Из-за этого в пунктах пропуска, в частности, во Львовской области, образовались огромные очереди, транзитные пассажиры жаловались, что опаздывают на самолеты и поезда.

Вас также могут заинтересовать новости: