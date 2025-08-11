Эксперт предупредил, что россияне планируют новое наступление в ближайшие дни.

Украинские дальнобойные удары по железнодорожным узлам и подстанциям в РФ ломают российские планы по новому наступлению, к которому враг готовится на фоне запланированной на 15 августа встречи между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, будет ли какой-то эффект от украинских ударов по российской железной дороге.

"Совершенно точно, что это наиболее эффективно срывает подготовку россиян к будущему наступлению, которое, очевидно, они планируют если не под встречу Трампа, то в ближайшие дни точно", - сказал Жирохов.

По его словам, украинские дроны DeepStrike так эффективно работают на определенных участках территории РФ, потому что там удалось проломить вражескую систему ПВО.

"Дроны заходят с одного направления и удары наносятся по определенным тяговым подстанциям, по определенным железнодорожным узлам. Это более эффективно. Для того, чтобы эту железнодорожную структуру поставить снова в строй, нужны точно не дни, а недели. И это отражается не только на военной логистике, но и на гражданской", - отметил Жирохов.

ВСУ целят в российскую железную дорогу

Как сообщал УНИАН, российская армия является первым и основным потребителем услуг железной дороги России. В частности, отправка личного состава, вооружения, техники, оборудования, питания, перемещения происходят через железную дорогу.

Россияне даже свои направления наступлений на территорию Украины концентрируют в сторону узловых станций.

