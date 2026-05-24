Украина ударила по перекачивающей станции, снабжающей топливом московские аэропорты

Речь идет о важном узле в системе магистральных нефтепродуктопроводов, по которому транспортируется сырье, преимущественно дизельное топливо.

СБУ нанесла удар по важной перекачивающей станции России, которая обеспечивает топливом Московский регион и непосредственно причастна к обеспечению аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Как сообщает Служба безопасности Украины, специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Второво" во Владимирской области РФ.

Отмечается, что эта станция – важный узел в системе магистральных нефтепродуктопроводов и перекачивает сырье (преимущественно дизельное топливо) с нефтеперерабатывающих заводов центральной части России в экспортные порты и внутренним потребителям. В частности, она обеспечивает топливом крупные нефтебазы вокруг Москвы и аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково.

По данным СБУ, в результате успешной атаки беспилотников на объекте вспыхнул масштабный пожар площадью 800 кв. м.

В сообщении отмечается, что, в отличие от врага, который целенаправленно атакует гражданскую инфраструктуру и мирных людей, Украина наносит точные удары исключительно по военным и стратегическим целям, связанным с обеспечением российской агрессии.

"СБУ уже готовит новые спецоперации. Интенсивность ударов Украины по территории России будет только расти. Наши дальнобойные санкции будут действовать и в дальнейшем", – заявил глава Службы безопасности Украины Евгений Хмара.

Удары по нефтяным объектам РФ

Напомним, Силы обороны Украины нанесли удары по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз", складам снабжения и кораблям РФ. Согласно сообщению Генштаба ВС Украины, 23 мая и в ночь на 24 мая подразделения Сил обороны нанесли удары по ряду важных объектов противника. На нефтяном терминале "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае РФ, по предварительным данным, был поврежден нефтеналивной стендер. Как сообщал Генштаб ВСУ, терминал обеспечивает армию РФ, является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов России в Черноморском регионе.

