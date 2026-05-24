Нефтяной терминал и корабли: Генштаб сообщил о новых ударах по врагу

На военно-морской базе "Новороссийск" были поражены сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке.

Поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз", склады снабжения и корабли российских оккупантов. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, 23 мая и в ночь на 24 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов.

Так, был поражен нефтеналивной причал нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" (Волна, Краснодарский край России). Согласно предварительной информации, там был поврежден нефтеналивной стендер.

Этот терминал, задействованный в обеспечении российской армии, является одним из ключевых экспортных нефтяных объектов России в Черноморском регионе. Его мощности обеспечивают перевалку до 20 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов в год.

Видео дня

Корабли

23 мая на военно-морской базе "Новороссийск" (Краснодарский край) были поражены сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер на воздушной подушке. Степень их повреждений еще уточняется.

Другие поражения

Кроме того, были поражены склад хранения боеприпасов в (Межгорье, Крым), склад материально-технических средств, склад боеприпасов и склад горюче-смазочных материалов противника в районе Белолуцка Луганской области.

Также были поражены пункты управления беспилотниками в районах Борисовки (Белгородская область России), Воскресенки (Донецкая область) и Тьоткино (Курская область России); скопления живой силы оккупантов в районе населенного пункта Волфинский, Курская область России.

Удары по российским нефтяным объектам

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе заявили об атаке ряда важных объектов России в ночь на 23 мая.

В рамках атаки был поражен, в частности, нефтяной терминал "Шесхарис", расположенный в Новороссийске. Было подтверждено попадание и пожар на территории терминала.

"Шесхарис" - один из крупнейших нефтяных терминалов России на Черном море, входящий в систему ПАО "Транснефть".

Вас также могут заинтересовать новости: