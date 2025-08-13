Беспилотники ГУР поразили нефтеперекачивающую станцию в Брянской области.

Украинские дроны-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Транснефть Дружба" в Брянской области. Об этом УНИАН сообщили источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Также эту информацию впоследствии подтвердили в Генштабе ВСУ.

"Дроны-камикадзе военной разведки атаковали очередную цель нефтегазовой инфраструктуры государства-агрессора. На этот раз под удар ГУР МО попала нефтеперекачивающая станция нефтепровода "Транснефть Дружба" в городе Унеча Брянской области", - отметили они.

Как сообщают источники, операция была осуществлена совместно с подразделениями Сил Обороны Украины. В Генштабе отметили, что зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции. Также есть информация о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов.

Отмечается, что ЛПДС "Унеча" является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов Дружба, принадлежащей холдингу АК Транснефтепродукт, который задействован в обеспечении ВПК страны-агрессора. Основная функция станции - транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 9 тыс. км. Ежегодно станция имеет мощность прокачивать 60 млн. тонн сырья.

Как сообщал УНИАН, на днях дроны Главного управления разведки (ГУР) нанесли удар по "Оренбургскому гелиевому заводу" в городе Оренбург. Это предприятие единственное в России, которое производит критически важный компонент для производства ракет, в космической отрасли и авиапромышленности.

Российскими властями было принято решение перекрыть участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе н.п. Переволоцкое и Холодные Ключи (именно там расположена цель ГУР).

Оренбургский гелиевый завод - единственное предприятие по производству гелия в РФ и одно из крупнейших в Европе, годовая мощность которого составляет переработку около 15 млрд. куб. м природного газа. Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности.

