Этот завод считается одним из крупнейших в Европе - его годовая мощность составляет около 15 млрд куб м природного газа.

Дроны Главного управления разведки (ГУР) нанесли удар по "Оренбургскому гелиевому заводу" в городе Оренбург. Об этом УНИАН сообщили источники в разведке.

Как отметил источник, это предприятие единственное в России, которое производит критически важный компонент для производства ракет, в космической отрасли и авиапромышленности.

Местные жители видели пролеты БПЛА и сообщали о серии взрывов в районе завода. Около 20:00 российскими властями было принято решение перекрыть участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе н.п. Переволоцкое и Холодные Ключи (именно там расположена цель ГУР).

Видео дня

"Оренбургский гелиевый завод - единственное предприятие по производству гелия в РФ и одно из крупнейших в Европе, годовая мощность которого составляет переработку около 15 млрд. куб. м природного газа. Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности. Атакованная военной разведкой цель непосредственно вовлечена в агрессию России против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК", - отметил источник.

Другие удары ГУР по РФ

10 августа ГУР нанесло удар беспилотниками по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми. Он находится более чем в 2000 километрах от границы Украины. Как отметили источники УНИАН, пораженный объект задействован в обеспечении российской армии горюче-смазочными материалами.

"Дроны поразили резервуар с нефтепродуктами с последующим разливом содержимого и повредили установку по переработке газа и газового конденсата, который используется для изготовления пропан-бутана и бензина", - сообщили источники УНИАН.

Вас также могут заинтересовать новости: