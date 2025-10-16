Найти место врагу было сложно, не было вражеских дронов-разведчиков в небе.

Россияне нанесли удар по одной из незаметных частей рассредоточенного полигона в Кировоградской области, очевидно, произошла утечка информации. Об этом заявил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов на своей странице в Telegram.

"Никаких разведчиков БпЛА сверху. Найти место врагу было сложно, поэтому, очевидно, произошла утечка информации. Из тысяч мест, где живут военные, ударили именно в это. Ракета летела 5 минут, была тревога, было время, были укрытия", - отметил он.

"Флеш" подчеркнул, что это тяжелое напоминание личному составу по всей стране в зоне досягаемости баллистики: никогда не известно, куда стреляют россияне.

"Залог вашей жизни и здоровья - это перемещение в укрытие по сигналу тревоги. Как бы Вы далеко не находились в глубине Украины и как бы Вам не хотелось спать в 6 утра", - подчеркнул эксперт.

Удар России по полигону: все детали

Как сообщал ранее УНИАН, оперативное командование "Юг" проинформировало, что сегодня утром во время массированной комбинированной атаки по Украине российские захватчики ударили двумя баллистическими ракетами по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Это подразделение располагается в тыловой и относительно спокойной части нашей страны.

Из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось. Решением главнокомандующего ВСУ по данному факту Военная служба правопорядка проводит служебное расследование.

