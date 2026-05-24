В Минобороны РФ подтвердили удар 'Орешником' и цинично объяснили атаку по Украине

Российское Министерство обороны выкатило циничное заявление о массированной ночной атаке на Киев и область, вследствие которой пострадали десятки людей и зафиксированы множество разрушений гражданской инфраструктуры.

В частности, в российском ведомстве подтвердили удар баллистическими ракетами "Орешник". Напомним, що в отчете украинских Воздушных сил речь шла только об одной ракете.

"Нанесен массированный удар баллистическими ракетами "Орешник", аэробаллистическими ракетами "Искандер", гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и крылатыми ракетами "Циркон", крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами", - отмечается в сообщении.

В военном ведомстве страны-агрессора в качестве оправдания выдали, что удар был нанесен якобы в ответ на "террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".

Также в Минобороны РФ заявляют, что наносили удары "по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины" и якобы "цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены".

Напомним, 22 мая российский диктатор Владимир Путин пригрозил Украине ответным ударом после атаки по общежитию в Старобельске. Путин отрицал предположение, что беспилотники попали в здание из-за работы ПВО или РЭБ. Он утверждает, что рядом не было никаких военных объектов. В то же время Генеральный штаб ВСУ заявил, что был поражен один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.

Российская атака по Украине

В ночь на 24 мая Россия запустила по Украине 90 ракет и 600 БПЛА, в частности, 1 баллистическую ракету средней дальности (район пуска – Капустин Яр, Астраханская область России); Было зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 23 локациях.

Основным направлением удара был Киев и область. Пострадали все районы столицы. Одни из самых больших разрушений зафиксированы на Лукьяновке - там дотла сгорел ТРЦ и рынок, также частично разрушена многоэтажка. Сообщалось о двух погибших и десятках пострадавших.

В области в результате атаки погибли два человека. Число пострадавших возросло до 9 человек. В частности, Россия ударила "Орешником" по Белой Церкви. В ГСЧС сообщали, что в результате атаки повреждены гаражный кооператив и предприятие.

