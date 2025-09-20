В Минобороны страны-агрессора заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, осуществляющим разработку ракетных комплексов и БПЛА.

В российском Минобороны выдали циничное объяснение массированного удара по Украине в ночь на 20 сентября, в результате которого зафиксированы значительные разрушения, есть погибшие и множество пострадавших.

Так, в сводке российского военного ведомства указывается, что якобы удар был нанесен по предприятиям украинского ВПК, ответственных за разработку ракетных комплексов и БПЛА.

"Удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим разработку оперативно-тактических комплексов "Сапсан", производство многоцелевых ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, роботизированной боевой техники, БпЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов", - заявили в Минобороны РФ.

При этом россияне заявили, что якобы цели удара достигнуты и все назначенные объекты поражены.

Напомним, в результате российского удара пострадала многоэтажка в Днепре. Кроме того, по данным местных СМИ, вражеские ракеты попали в склад АТБ в Днепре.

Удар по Украине - что известно

Сегодня Россия нанесла очередной массированный удар по территории Украины, использовав 619 средств воздушного нападения. Силам обороны Украины удалось сбить или подавить 583 из них, в том числе более 30 ракет.

При этом в Днепре было зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. В результате обстрела десятки людей ранены, трое погибли.

