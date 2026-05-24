Россия нанесла удар по Белой Церкви ракетой 'Орешник', – Игнат

Запуск ракеты был осуществлен с полигона Капустин Яр.

Во время ночной атаки по Киеву и области россияне нанесли удар по Белой Церкви баллистической ракетой средней дальности "Орешник" ("Кедр"). Эту информацию "РБК-Украина" подтвердил Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") ударила в районе города Белая Церковь в Киевской области. По информации Игната, пуск ракеты российские оккупанты осуществили с полигона Капустин Яр.

Об ударе "Орешником" по Киевской области в соцсетях писали ночью и публиковали кадры удара. На видео, снятом местными жителями, видно падение боеголовок баллистической ракеты на один из районов города. Судя по кадрам, прилетело 6 блоков по 6 суббоеприпасов.

На данный момент точное место попадания неизвестно.

Советник Минобороны Сергей Стерненко прокомментировал удар "Орешником", отметив, что россияне запустили ядерную ракету без ядерной боевой части, чтобы напугать украинцев и мир.

"Могу рассказать, что будет дальше. Дальше у россиян сгорят еще несколько разных Туапсе, а до конца года атаки на Россию станут значительно масштабнее. Усилится и сегмент Middle strike, что вызовет масштабные логистические проблемы для оккупантов. На фронте дела у них будут ухудшаться. В то же время будет додыхать российская экономика, которую не спасут даже временно высокие цены на нефть. Социальная напряженность будет расти, и рано или поздно политическая система РФ рухнет", – прогнозирует Стерненко.

Атака на Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, всю ночь на 24 мая российские оккупанты атаковали Киев и область, в результате чего в городе произошли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Пострадали все районы города. Сообщалось о двух погибших и десятках пострадавших. Очень сильные разрушения на Лукьяновке – там полностью сгорел ТРЦ и рынок, также частично разрушена многоэтажка. Повреждена станция метро.

Также в результате атаки есть повреждения в Киевской области. Там зафиксировано попадание в жилые дома, складские и хозяйственные постройки, а также произошло возгорание в нескольких районах области. В частности, в Белой Церкви возник пожар в гаражном кооперативе, там горели три гаража.

В результате атаки в области погибли два человека. Число пострадавших возросло до 9 человек. Среди них – ребенок, девочке еще нет года. Больше всего пострадавших – в Фастовском районе.

