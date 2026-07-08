Цены на кофе будут оставаться высокими еще как минимум два года, - производитель

Климатическое явление Эль-Ниньо может негативно повлиять на урожай бразильских зерновых.

По данным итальянской компании-производителя кофе Luigi Lavazza SpA, снижение цен на кофе в ближайшие два года маловероятно. Для преодоления ограничений в поставках кофейных зерен потребуется как минимум два урожайных года и значительное пополнение мировых запасов, сообщил в среду председатель правления компании Джузеппе Лавацца изданию Bloomberg.

"Рынок должен стабилизироваться, прежде чем можно будет думать о снижении цен. Мы живем в длительном периоде нестабильности и неопределенности. Нестабильность – это новая константа", – говорит Лавацца.

В понедельник фьючерсы на кофе сорта "Арабика" в Нью-Йорке продемонстрировали самый большой внутридневной скачок за последние 26 лет, однако в ходе следующей сессии значительная часть этого роста была утрачена. В среду цены колебались, что свидетельствует о том, что волатильность может сохраняться. Участники рынка сопоставляют ожидания рекордного урожая в ведущей стране-производителе – Бразилии – с опасениями относительно влияния климатического явления Эль-Ниньо.

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Ранее цены на сорта кофе премиум-класса-класса снизились с рекордных максимумов 2025 года на фоне прогнозов о рекордном урожае в Бразилии, что породило среди ценителей напитка надежды на то, что розничные цены в конечном итоге последуют за ними.

Этот оптимизм угас, поскольку рынок сталкивается с сокращением запасов, задержками с урожаем в Бразилии и возобновлением ставок инвесторов на то, что связанные с погодой перебои могут угрожать поставкам.

Цены подскочили примерно на 30% с тех пор, как в прошлом месяце синоптики впервые объявили о наступлении Эль-Ниньо. Исторически это метеорологическое явление вызывает нетипичные для сезона изменения температуры и количества осадков, что может негативно сказаться на урожае. Более жаркая и сухая погода в период цветения в Бразилии может привести к снижению урожайности арабики.

Цены на кофе – главные новости

Весной стоимость кофе дополнительно выросла из-за войны США против Ирана. Аналитики отмечали, что рост цен на нефть приведет к увеличению затрат на перевозку и логистику сельскохозяйственной продукции, в частности кофе.

В конце прошлого года производители кофе заявляли, что потребительские цены все еще догоняют стоимость кофейных зерен и будут расти. Высокие цены на зерна тогда они объясняли скорее спекуляциями, чем реальными проблемами с поставками.

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