Дотла сгорели ТРЦ и рынок: как выглядит Лукьяновка в Киеве после ночной атаки (фото)

Во время массированной ночной атаки на Киев пострадали абсолютно все районы столицы. Одни из самых больших разрушений зафиксированы на Лукьяновке.

Так, в результате прямого попадания полностью уничтожен торгово-развлекательный центр "Квадрат". На кадрах, публикуемых в сети, видно, что здание ТРЦ полностью обгорело, от него фактически ничего не осталось.

Под атакой ночью оказался и Лукьяновский рынок, который охватили пожары. Большинство киосков уничтожены.

Видео дня

Также в результате атаки поврежден 5-этажный жилой дом – часть здания обрушилась. Выбиты окна.

Кроме того, повреждена станция метро "Лукьяновская" – частично разрушен вход в вестибюль.

Как сообщили в КГГА, станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Дотла сгорели ТРЦ и рынок: как выглядит Лукьяновка в Киеве после ночной атаки (фото)

Также в результате массированного обстрела столицы временно будет закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик".

В результате атаки поврежден главный офис Укрпочты на Майдане Независимости. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Дотла сгорели ТРЦ и рынок: как выглядит Лукьяновка в Киеве после ночной атаки (фото)
Дотла сгорели ТРЦ и рынок: как выглядит Лукьяновка в Киеве после ночной атаки (фото)

"В результате ночных обстрелов был поврежден главный офис Укрпочты на Майдане. Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать – значит, будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей", – написал он в Facebook.

Также поврежден Национальный музей "Чернобыль" на Подоле.

Дотла сгорели ТРЦ и рынок: как выглядит Лукьяновка в Киеве после ночной атаки (фото)

Атака на Украину – что известно

Всю ночь на 24 мая российские оккупанты атаковали Киев и область, в результате чего в городе произошли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Пострадали все районы города.

На данный момент известно о двух погибших и более 20 пострадавших.

Также в результате атаки есть повреждения в Киевской области. Погибли два человека, пострадали 9 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: