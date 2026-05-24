Дотла сгорели ТРЦ и рынок: как выглядит Лукьяновка в Киеве после ночной атаки (фото)

Во время массированной ночной атаки на Киев пострадали абсолютно все районы столицы. Одни из самых больших разрушений зафиксированы на Лукьяновке.

Так, в результате прямого попадания полностью уничтожен торгово-развлекательный центр "Квадрат". На кадрах, публикуемых в сети, видно, что здание ТРЦ полностью обгорело, от него фактически ничего не осталось.

Под атакой ночью оказался и Лукьяновский рынок, который охватили пожары. Большинство киосков уничтожены.

Также в результате атаки поврежден 5-этажный жилой дом – часть здания обрушилась. Выбиты окна.

Кроме того, повреждена станция метро "Лукьяновская" – частично разрушен вход в вестибюль.

Как сообщили в КГГА, станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

Также в результате массированного обстрела столицы временно будет закрыт вход/выход к Аллее Героев Небесной Сотни на станции "Крещатик".

В результате атаки поврежден главный офис Укрпочты на Майдане Независимости. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

"В результате ночных обстрелов был поврежден главный офис Укрпочты на Майдане. Ну, мы давно планировали его немного отремонтировать – значит, будет возможность быстро восстановить, как и все остальные наши отделения после таких ночей", – написал он в Facebook.

Также поврежден Национальный музей "Чернобыль" на Подоле.

Атака на Украину – что известно

Всю ночь на 24 мая российские оккупанты атаковали Киев и область, в результате чего в городе произошли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Пострадали все районы города.

На данный момент известно о двух погибших и более 20 пострадавших.

Также в результате атаки есть повреждения в Киевской области. Погибли два человека, пострадали 9 человек.

