90 ракет и 600 беспилотников: в Воздушных силах рассказали о ночном ударе России

Основным направлением наступления был Киев.

В ночь на 24 мая Россия атаковала Украину 690 средствами воздушного нападения – крылатыми и баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.

Как сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины, враг нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основным направлением удара был Киев.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил было зафиксировано 690 средств воздушного нападения – это 90 ракет и 600 БПЛА различных типов:

1 баллистическая ракета средней дальности (район пуска – Капустин Яр, Астраханская область России);

2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" (район запуска – Липецкая обл., Россия);

3 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (районы запуска – Крым и Курская область России);

30 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы запуска – Брянск, Курск, Крым);

54 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр (районы запуска – Вологодская и Курская обл. России, акватория Черного моря);

600 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия" (из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия, Гвардейское, Чауда, Крым).

Что удалось сбить

Согласно предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 604 цели – 55 ракет и 549 беспилотников различных типов:

11 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

44 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К/Калибр;

549 вражеских БПЛА различных типов.

"Кроме того, 19 вражеских ракет, предположительно, не достигли целей, информация уточняется, возможные места падения устанавливаются", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, по состоянию на 09:30, было зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА в 23 локациях.

Россия нанесла удар по Украине "Орешником"

Как сообщал УНИАН, всю ночь на 24 мая российские оккупанты атаковали Киев и область различными средствами поражения. В Киевской области были зафиксированы попадания в жилые дома, складские и хозяйственные постройки, а также произошли возгорания в нескольких районах области.

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций ВС ВСУ, заявил, что во время ночной атаки баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") ударила в районе города Белая Церковь в Киевской области. Пуск ракеты российские оккупанты осуществили с полигона Капустин Яр.

