'Реально неадекваты': Зеленский отреагировал на удар 'Орешником' по Белой Церкви

Не всю вражескую баллистику удалось сбить, больше всего попаданий пришлось на Киев.

Российский лидер Владимир Путин запустил баллистическю ракету "Орешник" по Белой Церкви, поэтому важно, чтобы это не осталось без последствий для его страны.

Об этом в своем видеообращении подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что ночной удар был тяжелым, ведь Россия запустила 90 ракет различных типов, 36 из которых – баллистические, а также 600 дронов.

"К сожалению, не всю баллистику удалось сбить. Больше всего попаданий в Киеве, и именно Киев был основной мишенью этой российской атаки", – подчеркнул он.

Видео дня

Зеленский отметил, что Путин "уже и слово "ура" не может нормально произнести – шамкает, – а все еще своими ракетами уничтожает жилые дома".

"Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредил, несколько обычных школ. Запустил свой "Орешник" против Белой Церкви. Ну, реально неадекватные. Важно, чтобы это для России не осталось без последствий", – подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что очень важно продолжать работать, чтобы у Украины была противовоздушная оборона, в частности, противоракетная.

"Иметь Россию рядом – это постоянная угроза. Наши люди в Украине эту угрозу сдерживают и останавливают. Но миру стоит четко видеть, с кем имеете дело", – сказал Зеленский и добавил, что нужны решения и от Соединенных Штатов Америки, и от Европы, и от других, чтобы "этот старый орешник в Москве произнес слово "мир".

Президент также отметил, что с ночи везде, где нужно, работают спасатели и необходимые службы. "Сейчас известно, что с начала суток пострадали не менее 83 человек. К сожалению, есть погибшие", – сказал он.

Ночной удар "Орешником"

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 мая российские захватчики массированно атаковали Киев и область различными средствами поражения. Пострадали все районы столицы. Одни из самых больших разрушений зафиксированы на Лукьяновке.

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных сил Украины, заявил, что баллистическая ракета средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") ударила в районе города Белая Церковь в Киевской области. Пуск ракеты российские оккупанты осуществили с полигона Капустин Яр.

В ВС ВСУ также заявили, что всего было зафиксировано 690 средств воздушного нападения – это 90 ракет и 600 беспилотников различных типов. Согласно предварительным данным, по состоянию на 09:30, было сбито/подавлено 604 цели – 55 ракет и 549 БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: