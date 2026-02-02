Сибига об ударе по автобусу с шахтерами: РФ подтвердила статус террористического государства

Россияне должны предстать перед правосудием за эти преступления, подчеркнул министр иностранных дел.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, в результате которого погибли гражданские лица.

Об этом он написал в посте в социальной сети X. По словам Сибиги, российская атака не имела никакого военного оправдания.

"Никакой военной цели – только трудолюбивые мужчины, которые возвращались к своим семьям после смены. Действительно ужасно. Россия в очередной раз доказывает свой статус террористического государства", – подчеркнул министр.

Глава МИД подчеркнул, что ответственные за этот удар должны быть привлечены к ответственности, а безнаказанность России несовместима с достижением справедливого мира.

"Российские убийцы, ответственные за это и другие зверства, должны предстать перед правосудием. Подотчетность имеет важное значение для справедливого мира", – добавил Сибига.

Удар по автобусу с шахтерами

Как сообщал УНИАН, 1 февраля российские оккупанты нанесли удар дроном по служебному автобусу с шахтерами под Павлоградом в Днепропетровской области.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате атаки погибли 16 человек.

