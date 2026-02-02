Сибига об ударе по автобусу с шахтерами: РФ подтвердила статус террористического государства

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российский удар по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области, в результате которого погибли гражданские лица.
Об этом он написал в посте в социальной сети X. По словам Сибиги, российская атака не имела никакого военного оправдания.
"Никакой военной цели – только трудолюбивые мужчины, которые возвращались к своим семьям после смены. Действительно ужасно. Россия в очередной раз доказывает свой статус террористического государства", – подчеркнул министр.
Глава МИД подчеркнул, что ответственные за этот удар должны быть привлечены к ответственности, а безнаказанность России несовместима с достижением справедливого мира.
"Российские убийцы, ответственные за это и другие зверства, должны предстать перед правосудием. Подотчетность имеет важное значение для справедливого мира", – добавил Сибига.
Удар по автобусу с шахтерами
Как сообщал УНИАН, 1 февраля российские оккупанты нанесли удар дроном по служебному автобусу с шахтерами под Павлоградом в Днепропетровской области.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба сообщил, что в результате атаки погибли 16 человек.