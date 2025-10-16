Солдаты из КНДР корректируют российские удары по Сумской области, - Генштаб

Северокорейские операторы беспилотных летательных аппаратов корректируют удары российских захватчиков.

Подразделения войск КНДР привлечены к поддержке действий российской оккупационной армии в Сумской области Украины. Командование российских захватчиков используют их для корректировки ударов по украинским позициям.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

"С территории Курской области эти подразделения проводят разведывательные мероприятия с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они осуществляют выявление позиций Вооруженных Сил Украины и оказывают помощь в корректировке огня по позициям украинских подразделений в Сумской области", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В частности, Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии.

"Операторы северокорейских БпЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск", - говорится в сообщении.

В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство РФ продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям.

В свою очередь, Вооруженные Силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, привлеченные к агрессии против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.

Участие КНДР в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, по словам начальника Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова, определенный контингент из КНДР содержится в Курской области. С солдатами из Северной Кореи проводятся мероприятия подготовки. При этом, солдаты из КНДР позиционируются как якобы инженерные подразделения, которые зашли для проведения мероприятий по разминированию территории.

