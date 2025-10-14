КНДР назвала ее "самой мощной системой стратегического ядерного оружия".

Северная Корея (КНДР), вероятно, получила технологическую помощь от России в разработке новой межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (JCS) генерал Цзинь Йон Сун, сообщает Yonhap.

Отмечается, что Hwasong-20 ICBM, которую КНДР назвала "самой мощной системой стратегического ядерного оружия", была представлена на военном параде, состоявшемся на прошлой неделе по случаю 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи.

Как пишет издание, конструкция самоходной транспортно-пусковой установки на колесном шасси для Hwasong-20 отличалась от предыдущей Hwasong-19, впервые испытанной в октябре прошлого года. Это вызвало предположение, что Северная Корея могла получить поддержку от России в разработке новой ракеты большой дальности на фоне углубления военного альянса между двумя странами.

Видео дня

"Я считаю, что существует достаточная вероятность", - сказал председатель JCS на парламентском аудиторском заседании, отвечая на вопрос о такой возможности.

Кроме того, он признал беспокойство относительно разработки оружия КНДР и сказал, что военные тщательно подготовятся к реагированию на него, добавив, что для новых систем вооружения необходима дальнейшая технологическая проверка.

Как Россия помогает КНДР

Как сообщал УНИАН, накануне министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бак заявил, что Северная Корея, вероятно, получила техническую помощь от России в разработке подводных лодок. КНДР ранее пообещала разработать подводные лодки, способные запускать баллистические ракеты, и провела испытательные пуски таких ракет с подводных платформ. Северная Корея также занимается разработкой атомных подводных лодок.

Ан заявил, что, очевидно, Северная Корея получает "различные технологии" для разработки подводных лодок. Однако министр, по его словам, преждевременно делать вывод о том, что Пхеньян провел испытательный пуск баллистической ракеты подводного базирования (БРПЛ) с подводной лодки.

Вас также могут заинтересовать новости: