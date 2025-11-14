'Реанимация Точки-У': аналитики пояснили, как ВСУ могли совместить ФАБ и ракетный двигатель

В Defense Express проанализировали скрещивание авиабомбы и баллистической ракеты.

Аналитики объяснили, как в Вооруженных силах Украины могли прикрутить фугасную авиационную бомбу на двигатель от "ядерной" баллистической ракеты "Точка-У".

Как отмечает военный портал Defense Express, 19-я ракетная бригада "Святая Варвара" была единственной в Украине, на вооружении которой стояли оперативно-тактические ракетные комплексы "Точка-У". В начале полномасштабного вторжения они были самым дальнобойным вооружением Украины для ударов по наземным целям.

Отмечается, что ОТРК 9К79-1 "Точка-У" собственными ракетами на базе ракетной части 9М79-1 может наносить удар на дальность до 120 км, а вероятное круговое отклонение составляет до 95 метров. Кроме того, у "Точка-У" есть и обратная совместимость с ракетами на базе ракетной части 9М79 от старшей версии 9К79 "Точка", которые уже имеют дальность 70 км и круговое вероятное отклонение в 150 метров.

Впрочем, постепенно запасы ракеты начали заканчиваться, поэтому украинские ракетчики нашли способ увеличить свой боезапас под "Точка-У". Они отмечают, что "с советских времен на складах хранения осталось много заводских ракет без боевых частей (хвостов)". Так, военные и инженеры "смогли заменить заводскую боевую часть (голову) на боевую часть с фугасной авиабомбы, в кратчайшие сроки провести все необходимые испытания и наладить серийное производство новых ракет менее чем за месяц".

Аналитики отмечают, что такое скрещивание авиабомбы и баллистической ракеты "звучит очень интересно". Они объяснили, что ракета к этому ОТРК состоит из головной части (внутри - БЧ и некоторые датчики) и ракетной части (внутри - ракетный двигатель, система наведения, рули и другая электроника). Между собой они сцеплены шестью специальными болтами, а на складах хранятся отдельно.

"Но очевидно ракетчики не просто сняли головную часть и установили на ее место авиабомбу. Иначе ракета имела бы совершенно другую аэродинамику и она вряд ли смогла бы вообще долететь до цели", - говорится в сообщении.

Так, отмечает военный портал, ракетчики и инженеры, вероятно, установили эту авиабомбу внутрь головной части - вместо штатного заряда. "Похоже, в качестве "новой" БЧ была выбрана ФАБ-500, из-за подобной массы к оригинальной. Размером ФАБ-500 М62 тоже туда должна влезть, если снять ее хвостовую часть, что сокращает его с 2,47 метра до 1,4 - 1,5 метра", - отмечают аналитики.

В то же время, добавляют они, может возникнуть вопрос, как поможет установка ФАБ-500 вместо боевой части в преодолении дефицита самих ракет. Отмечается, что к "Точка-У" существует множество головных частей. В частности, обломочно-фугасные 9Н123Ф, кассетные 9Н123К, химические 9Н123Г, 9Н123Г2-1, наличие которых неизвестно, и ядерные 9Н39 и 9Н64.

Последние две были переданы в Россию во время ядерного разоружения Украины в 1990-х годах. Но, вероятно, передавались только они, без ракетной части 9М79 или 9К79-1, которые хранились отдельно. То есть на складах должно было остаться определенное количество лишних ракетных частей в неизвестном состоянии, пояснили в Defense Express.

"Но тогда возникает следующий вопрос, где же тогда взять свободную головную часть, в которую потом установят авиабомбу. И здесь, вероятно, можно взглянуть в сторону учебно-тренировочных ракет типа 9М79-УТ или других головных частей, у которых вышел срок годности, или тех, которые просто не применяются по другим причинам", - говорится в сообщении.

В то же время аналитики подчеркнули, что все это - лишь предположение относительно того, как ракетчики и инженеры могли такое реализовать, ведь пока информации недостаточно.

Они также отмечают, что по сравнению со штатной осколочно-фугасной 9Н123Ф, ФАБ-500 будет мощнее, ведь при почти одинаковой массе (482 кг и 500 кг), вес взрывчатого вещества сильно отличается: 162 кг по сравнению с 300 кг. Впрочем, неизвестно, как такая замена повлияла на характеристики, в частности дальность и точность.

Восстановление "Точки-У"

Как сообщалось, ранее в комментарии УНИАН военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что тогда, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, все более новые ракеты "Точка-У" использовали, а старые со складов военные использовать не хотели, поэтому возникла идея реанимировать их.

Так, возникла идея в качестве боевой части использовать 500-килограммовую авиационную бомбу. После восстановления ракеты некоторое время использовались.

По словам Жирохова, по имеющейся у него информации, "сейчас фактически на вооружении украинской армии "Точек-У" нет".

