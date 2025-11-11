Инженерная находчивость помогла Украине сдержать наступление россиян в начале полномасштабного вторжения.

На момент начала полномасштабного вторжения России у Украины почти не было дальнобойного и точного оружия. Главной силой, способной бить на расстояние более 100 км, был старый советский ракетный комплекс "Точка-У", находившийся на вооружении 19-й ракетной бригады "Святая Варвара".

Бойцы бригады на своей странице в Facebook рассказали, как этот ракетый комплекс сыграл огромную роль в том, что Украина смогла сдержать наступление россиян в начале вторжения. Не обошлось и без инженерной находчивости.

Отмечается, что в первые дни полномасштабного вторжения подразделения бригады действовали одновременно в Черниговской, Луганской и Донецкой областях. Они наносили точечные удары по аэродромам, колоннам и складам боеприпасов, часто действуя в изоляции и без связи, но с высокой эффективностью. Среди успешных ударов - уничтожение самолетов на аэродроме Миллерово в Ростовской области и Ил-76 в Таганроге, а также разгром вражеских колонн БМП и БТР.

Видео дня

Когда запасы ракет начали заканчиваться, военные заглянули на склады хранения, оставшиеся с советского периода. Там они нашли ракеты без боевых частей, так называемые "хвосты". Это позволило техническим специалистам рассмотреть возможность их доработки.

В 19-й ракетной бригаде поделились, что было принято решение переоборудовать "хвосты", поставив на них боевые части от фугасных авиационных бомб. В кратчайшие сроки были проведены все необходимые испытания и серийное производство новых ракет наладили менее чем за месяц.

"Дефицит был преодолен, а ракетчиков впереди ждало еще много работы. Из более чем тридцати ударов по Чернобаевке почти половина - на счету "Точек-У": удары по острову Змеиный, отражение атак на Херсон и Харьков, большой десантный корабль "Саратов", вражеские аэродромы, склады, логистика и множество других целей - все это заслуга 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" и ее "Точек-У"", - рассказали в бригаде.

Ключевые недостатки ракеты "Фламинго"

Ранее основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный назвал ключевые недостатки украинской ракеты "Фламинго". По его словам, заявленное расстояние в 3000 км - вполне реалистично, но у ракеты есть другие проблемы, связанные с технологичностью.

Нарожный объяснил, что для того, чтобы ракета была менее заметна на радарах, она должна лететь на высоте до 50 метров. Тем не менее, навигационная система "Фламинго" не позволяет этого делать.

Вас также могут заинтересовать новости: