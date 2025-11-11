На момент начала полномасштабного вторжения России у Украины почти не было дальнобойного и точного оружия. Главной силой, способной бить на расстояние более 100 км, был старый советский ракетный комплекс "Точка-У", находившийся на вооружении 19-й ракетной бригады "Святая Варвара".
Бойцы бригады на своей странице в Facebook рассказали, как этот ракетый комплекс сыграл огромную роль в том, что Украина смогла сдержать наступление россиян в начале вторжения. Не обошлось и без инженерной находчивости.
Отмечается, что в первые дни полномасштабного вторжения подразделения бригады действовали одновременно в Черниговской, Луганской и Донецкой областях. Они наносили точечные удары по аэродромам, колоннам и складам боеприпасов, часто действуя в изоляции и без связи, но с высокой эффективностью. Среди успешных ударов - уничтожение самолетов на аэродроме Миллерово в Ростовской области и Ил-76 в Таганроге, а также разгром вражеских колонн БМП и БТР.
Когда запасы ракет начали заканчиваться, военные заглянули на склады хранения, оставшиеся с советского периода. Там они нашли ракеты без боевых частей, так называемые "хвосты". Это позволило техническим специалистам рассмотреть возможность их доработки.
В 19-й ракетной бригаде поделились, что было принято решение переоборудовать "хвосты", поставив на них боевые части от фугасных авиационных бомб. В кратчайшие сроки были проведены все необходимые испытания и серийное производство новых ракет наладили менее чем за месяц.
"Дефицит был преодолен, а ракетчиков впереди ждало еще много работы. Из более чем тридцати ударов по Чернобаевке почти половина - на счету "Точек-У": удары по острову Змеиный, отражение атак на Херсон и Харьков, большой десантный корабль "Саратов", вражеские аэродромы, склады, логистика и множество других целей - все это заслуга 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" и ее "Точек-У"", - рассказали в бригаде.
Ключевые недостатки ракеты "Фламинго"
Ранее основатель Благотворительной организации "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный назвал ключевые недостатки украинской ракеты "Фламинго". По его словам, заявленное расстояние в 3000 км - вполне реалистично, но у ракеты есть другие проблемы, связанные с технологичностью.
Нарожный объяснил, что для того, чтобы ракета была менее заметна на радарах, она должна лететь на высоте до 50 метров. Тем не менее, навигационная система "Фламинго" не позволяет этого делать.