Сейчас, по данным Жирохова, "Точек-У" нет на вооружении украинской армии.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, все более новые ракеты "Точка-У" использовали, а старые со складов военные использовать не хотели, поэтому возникла идея реанимировать их.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. Он отметил, что "Точка-У" использовалась в боях, начиная с 2014 года, в частности под Саур-Могилой, Иловайском, Луганским и Донецким аэропортами.

"Но там масштабы использования были небольшие. Максимально было шесть пусков в день... Но вопрос был в том, что определенное количество ракет было непригодно к использованию", - сказал Жирохов.

Видео дня

Эксперт пояснил, что использовались ракеты 1989 и 1991 годов производства, а ракеты 1986-1988 годов - нет, они лежали на складах.

"Еще в 2010-м или 2012-м годах Россия отказалась продлевать сроки их использования. Ездили на Капустин Яр, на полигон в России, отстреливали одну ракету и производитель ракеты продолжал ее действие. То есть, что эти ракеты можно использовать. После 2010-го года таких бумаг не было - то, что их можно использовать", - отметил он.

Так, добавил он, "Министерство обороны продлило по автомату, но ракетчики их не решались использовать". "Тем более, что летом 2014-го объем боевых действий, и Дебальцево - 2015-й, был небольшой. И поэтому использовали буквально... около 100-150 ракет. А ракеты 1985-1987 годов находились на складах хранения", - сказал Жирохов.

По его словам, когда началось уже полномасштабное вторжение РФ в Украину, все более новые ракеты использовали, а те, которые были на складах, встал вопрос, что с ними делать.

"Использовать их военные не хотели. И поэтому возникла идея эти ракеты реанимировать. Реанимировали переснаряжением топливом. Там используется твердое топливо, которое производилось на Павлоградском заводе... Плюс модернизировались пусковые установки", - рассказал эксперт.

Следующий вопрос был - мелкосерийное производство собственных ракет. То есть брать корпуса и ставить свои переработанные двигатели, но возник вопрос, что нужна боевая часть. Впрочем, необходимые боевая часть и порох в Украине не производятся.

"Возникла идея в качестве боевой части использовать 500-килограммовую авиационную бомбу. Их на складах более чем достаточно, потому что в Украине очень мало самолетов, которые могут их носить. Буквально только Су-24 могут их носить. Поэтому они фактически до 2022 года не использовались, целей для них не было", - сказал Жирохов.

Так, добавил он, эти бомбы начали ставиться в качестве боевой части для восстановления ракет. В дальнейшем такие ракеты некоторое время использовались. "Сейчас на вооружении украинской армии "Точек-У" нет", - сказал эксперт.

Отечественное оружие

Как сообщал УНИАН, в начале полномасштабного вторжения России у Украины почти не было дальнобойного и точного оружия. Так, главной силой, способной бить на расстояние более 100 км, был старый советский ракетный комплекс "Точка-У". Он находился на вооружении 19-й ракетной бригады "Святая Варвара".

В бригаде рассказали, что когда запасы ракет начали заканчиваться, военные на складах хранения, оставшихся с советского периода, нашли ракеты без боевых частей, так называемые "хвосты". Было принято решение переоборудовать "хвосты", поставив на них боевые части от фугасных авиационных бомб.

Отмечается, что из более 30 ударов по Чернобаевке почти половина - на счету "Точек-У", удары по острову Змеиный, отражение атак на Херсон и Харьков, большой десантный корабль "Саратов", вражеские аэродромы, склады, логистика и множество других целей - все это "заслуга 19-й ракетной бригады "Святая Варвара" и ее "Точек-У".

Вас также могут заинтересовать новости: