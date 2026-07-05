Из пяти сценариев осталось два: в Kyiv Post оценили, чем закончится война в Украине

Никакого полного завоевания Россией или капитуляции Украины больше не предвидится.

В начале российского вторжения были возможны пять вариантов окончания войны – завоевание, формальная капитуляция, де-факто капитуляция, вывод войск и мирное соглашение путем переговоров. Но Украине уже удалось избежать некоторых менее привлекательных вариантов благодаря успешному сопротивлению Украины и военным ударамм вглубь российской территории. Какие пути завершения войны остались у Украины, и почему следующий раунд переговоров будет сильно отличаться от предыдущего, оценило издание Kyiv Post.

Так, Россия потерпела неудачу в завоевании, и Украина также продемонстрировала, что не примет капитуляцию перед Кремлем ни в какой форме.

"Таким образом, двумя оставшимися вариантами прекращения войны являются либо вывод войск – то есть одностороннее решение России прекратить боевые действия против Украины – либо урегулирование путём переговоров. Возможны оба варианта", - отмечается в статье.

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Как отмечает Kyiv Post, если цена будет достаточно высока, Кремль может просто объявить о достижении своих целей в рамках "специальной военной операции". Полный вывод войск политически невозможен для правительства Путина, поэтому в этом сценарии Россия перейдёт к послевоенным операциям по стабилизации на оккупированных территориях Украины.

В то же время такая форма вывода войск потребует от Киева решения, готов ли он смириться с продолжающейся оккупацией или же будет продолжать военные действия по освобождению этих территорий.

Урегулирование путём переговоров также возможно, однако Киеву неразумно сразу же возобновлять их с того места, где они остановились в феврале. Условия на поле боя изменились в пользу Украины, и условия за столом переговоров должны измениться.

При этом как переговорщик, Украина находится в самом сильном положении с сентября 2022 года.

"Всеобъемлющее временное мирное соглашение, такое как перемирие или "соглашение о постоянном прекращении боевых действий", по-прежнему остается лучшим вариантом, поскольку оно может заложить основу для прочного мира без уступки суверенной территории России. Кроме того, сейчас время на стороне Киева, и ему следует выработать тщательно продуманное соглашение, а не спешить с его заключением, подстраиваясь под предпочтения третьих сторон", - отмечает издание.

В то же время Kyiv Post предупреждает об угрозе затяжной войны.

История показывает, что некоторые страны "застревают в войне" – они уже так много вложили, что продолжают воевать в надежде выйти победителями. Так, Советский Союз оставался в Афганистане почти 10 лет, а Соединенные Штаты – 20.

"В обоих случаях страны тратили кровь и средства в надежде на успех, а в случае с Украиной у Путина есть личный мотив, выходящий за рамки национальных интересов", - отмечает издание.

Когда закончится война - последние новости

Ранее эксперт Atlantic Council писал, что Путин рассматривает возможность массовой мобилизации, стремясь вернуть себе инициативу на фронте. И хотя мобилизация - не единственный вариант, доступный Путину, однако такие альтернативы, как нападение на НАТО или иная форма нетрадиционной эскалации, являются, скорее всего, ещё более рискованными.

В то же время генерал-лейтенант Дуглас Люте заявил, что армия РФ может потерпеть крах в Украине, чему будут способствовать два фактора. По его словам, важным фактором является внутреннее состояние самой вражеской армии, которая имеет низкую боеспособность.